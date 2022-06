Volete cambiare smartphone Android, ma state cercando qualcosa in più rispetto al poker di offerte Amazon che vi abbiamo segnalato qualche ora fa? Stiamo per segnalarvi un bel tris di sconti riguardanti tre marchi diversi: Samsung, Xiaomi e Realme.

Samsung, Xiaomi o Realme: tris di offerte per questi smartphone 5G

Trovare un nuovo smartphone Android non è così facile, dovendo destreggiarsi tra una miriade di modelli, ma con i tre prodotti che stiamo per scoprire in offerta cadrete senza dubbio in piedi (basta dare uno sguardo alle nostre recensioni per saperlo). Si tratta di Samsung Galaxy S21 FE, Xiaomi 12 e Realme 9 Pro+, tutti prodotti recenti, moderni e con connettività di quinta generazione.

Samsung Galaxy S21 FE è il fratello “minore” di Galaxy S21 (ma non nelle dimensioni): mette a disposizione schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,4 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 888, 6 o 8 GB di RAM, 128 o 256 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale Dual Pixel da 12 MP con OIS e batteria da 4500 mAh con ricarica rapida cablata da 25 W e ricarica wireless da 15 W.

Lanciato con un po’ di ritardo sulla tabella di marcia a inizio gennaio 2022 al prezzo consigliato di 769 euro (6-128 GB), può essere acquistato in offerta a partire da 469 euro in quella stessa versione.

Xiaomi 12 è arrivato lo scorso marzo insieme ai fratelli Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12X ed è il modello “intermedio” della gamma. Offre un display OLED da 6,28 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 8 o 12 GB di RAM, 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e batteria da 4500 mAh con ricarica rapida cablata da 67 W e wireless da 50 W. Il prezzo al lancio era di 799,90 euro (8-128 GB), ma ora potete portarvelo a casa in offerta a 200 euro in meno (599,90 euro).

Chiudiamo il tris di proposte con Realme 9 Pro+ 5G, uno smartphone dal prezzo decisamente più basso, ma comunque interessante se guardiamo le specifiche tecniche. Mette a disposizione display AMOLED da 6,4 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate di 90 Hz, SoC MediaTek Dimensity 920 5G a 6 nm, 6 o 8 GB di RAM, 128 o 256 GB di memoria interna UFS 2.2, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP con OIS e batteria da 4500 mAh con ricarica rapida SuperDart cablata da 60 W. Lanciato a febbraio 2022 al prezzo di 399 euro (il principale difetto sottolineato nella recensione) per la versione 6-128 GB, può essere acquistato in offerta nella stessa variante a 279,99 euro, spedizione compresa.

Se siete interessati vi lasciamo ai link per procedere all’acquisto:

Samsung Galaxy S21 FE 5G 6-128 GB a 469 euro (pochi pezzi, in alternativa a 474,99 euro)

Xiaomi 12 8-256 GB a 599,90 euro

Realme 9 Pro+ 5G 6-128 GB a 279,99 euro

Per eventuali indecisioni potete fare riferimento alle nostre recensioni, che potete trovare anche in formato testuale ai link qui sotto.

