Il gestore delle password di Google sta acquistando sempre più importanza nei progetti del colosso di Mountain View e l’ennesima conferma ci arriva dalla versione 103 di Google Chrome per Android, nella quale tale soluzione diviene più centrale, sostituendo quella del browser.

Una volta scaricata e installata la versione 103 di Google Chrome per Android, infatti, all’apertura del menu delle Impostazioni è presente una nuova voce “Gestione Password”, che va a prendere il posto della precedente “Password” e se si seleziona è possibile avere accesso alla nuova esperienza pensata dal team di sviluppatori del colosso di Mountain View (ricordiamo che da qualche giorno è possibile avere una scorciatoia al Gestore delle password nella schermata principale).

Come cambia la gestione delle password su Google Chrome 103

Per quanto riguarda l’interfaccia utente, il look è simile a quello già usato dal colosso di Mountain View sulla versione Web di Gestore delle password (e che potete trovare seguendo questo link), con la possibilità di avviare subito il controllo delle password tramite una scheda a ciò dedicata.

A seguire viene mostrato un elenco di credenziali salvate sul proprio account e, se se ne tocca una, il sistema chiede di effettuare l’autenticazione attraverso l’impronta digitale prima di poter vedere (o copiare) la password in questione.

Inoltre è possibile cercare o aggiungere rapidamente un nuovo nome utente e password mentre un’icona a forma di ingranaggio delle impostazioni nell’angolo in alto a destra consente di abilitare o disabilitare alcune opzioni (come la richiesta di salvataggio di una password, l’accesso automatico e gli avvisi sulle password).

In sostanza, per gli utenti non sarà una rivoluzione ma un adeguamento dell’interfaccia a quello che è il design usato da Google anche nella versione Web del Gestore delle password.

Potete scaricare la versione 103 di Google Chrome per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge: