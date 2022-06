Stando a quanto riportato dal portale specializzato GalaxyClub.nl, Samsung avrebbe già iniziato a preparare la beta di Android 13 per i suoi più recenti flagship, ovvero gli smartphone Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra.

Questo potrebbe indicare che il programma beta, quest’anno, potrebbe partire in anticipo di uno o addirittura due mesi rispetto agli anni precedenti, aprendo gli scenari ad un arrivo anticipato anche delle ROM definitive, almeno sugli esponenti della serie Galaxy S22.

Galaxy S22 e Android 13: qualcosa si muove

Il rilascio di ogni nuova versione del sistema operativo Android è anticipato da un lungo processo di beta testing; anche i vari produttori non Google testano il nuovo software in anteprima prima di rilasciarlo sui propri smartphone e Samsung non fa eccezione, testando l’accoppiata nuova versione di Android + nuova versione della One UI, prima del rilascio effettivo.

Anche nel caso di Android 13 e della serie Galaxy S22 la prassi viene rispettata anche se, molto probabilmente, potrebbero esserci delle sorprese sulle tempistiche e sull’estensione (a livello geografico) del programma di beta testing.

Come suggerito dal portale TizenHelp, Samsung ha già avviato lo sviluppo del firmware beta per i suoi Galaxy S22 in Corea del Sud, paese natale del produttore: questo dettaglio suggerisce che il programma beta in generale potrebbe partire, quest’anno, in anticipo rispetto al passato.

Lo scorso anno, nel caso durante lo sviluppo dell’aggiornamento dei Galaxy S21, S21+ ed S21 Ultra alla One UI 4.0 basata su Android 12 non sono emersi firmware beta fino alla fine di luglio e il programma beta vero e proprio è iniziato solo a metà settembre; le tempistiche per i Galaxy S22 sembrano di almeno un mese in anticipo: pertanto, la possibile prima beta potrebbe arrivare già tra fine luglio e gli inizi di agosto.

La One UI 5 dovrà essere “accordata” su Android 13

A differenza di quei produttori che non aggiungono un’interfaccia personalizzata ai propri smartphone (vedi Motorola, tanto per fare un esempio), Samsung non dovrà semplicemente testare Android 13 sui propri smartphone ma dovrà testare l’accoppiata tra la prossima One UI 5 e Android 13.

La One UI 5 non dovrebbe stravolgere più di tanto la già completissima One UI 4.1 (basata su Android 12) ma dovrebbe comunque implementare nuove funzionalità che la stessa Google non ha inserito su Android 13 in versione stock. L’obiettivo principale di Samsung sembra comunque quello di rendere fluida e scattante la propria interfaccia personalizzata, per garantire agli utenti, tanto quelli che sfruttano smartphone top di gamma, quanto quelli che sfruttano smartphone meno performanti, un’esperienza mai vissuta finora su uno Smartphone Samsung.

Il produttore sudcoreano dovrà quindi cercare di accordare al meglio la One UI 5 su Android 13, in modo da raggiungere gli obiettivi sperati, sia sui Galaxy S22 che sugli altri smartphone della casa che verranno aggiornati alla prossima versione del sistema operativo (trovate qui la probabile lista degli smartphone che si aggiorneranno).

In quali paesi potrebbe arrivare il programma beta?

Non vi è certezza sui paesi nei quali Samsung renderà disponibile il programma beta per provare in anteprima l’accoppiata One UI 5 + Android 13 sui Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra.

Tuttavia, c’è un piccolo ragionamento da fare, anche perché, rispetto allo scorso anno, il produttore sudcoreano ha cambiato le carte in tavola, eliminando i firmware basati sui paesi e creando un unico firmware per la regione Europea (la include quasi tutta); il ragionamento vale, tuttavia, solo per gli smartphone cosiddetti “no brand” (quelli non personalizzati dagli operatori telefonici).

Sebbene in passato il programma beta fosse disponibile solo sui dispositivi appartenenti ad un limitato numero di paesi, questa nuova strategia con unica ROM europea potrebbe permettere a tutti i possessori europei di un Galaxy S22 di partecipare al programma e testare in anteprima le novità.

Non vi è ancora niente di ufficiale: Samsung fornirà le dovute risposte solo nel momento in cui il programma beta verrà ufficialmente avviato, prima in Corea del Sud e poi in Europa. Nelle prossime settimane emergeranno sicuramente dettagli (più o meno ufficiali) su quali Galaxy S22 potranno partecipare al programma beta di Android 13.

