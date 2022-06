Nella giornata di oggi, 21 giugno 2022, Vodafone ha annunciato una serie di novità interessanti in arrivo nei prossimi giorni, dalle nuove offerte telefoniche dedicate agli under25 e under16 a “WiFi Ricaricabile”, fino agli occhiali smart Ray-Ban Stories di Meta, in arrivo nei negozi dell’operatore rosso.

Ray-Ban Stories nei negozi Vodafone dal 27 giugno

Gli occhiali smart Ray-Ban Stories, frutto della collaborazione tra EssilorLuxottica e Meta e presentati ufficialmente nel mese di settembre dello scorso anno, stanno arrivando nei punti vendita fisici di Vodafone: a partire dal 27 giugno 2022, sarà possibile acquistarli in esclusiva in tutti i Vodafone Store d’Italia.

L’operatore ricorda che i “Ray-Ban Stories integrano tecnologie smart quali dual camera, auricolari open-ear e ben tre microfoni per riprodurre suoni e voce in alta qualità, il tutto senza rinunciare a stile, comfort ed estetica. Si accompagnano ad una app, Facebook View (per iOS e Android), che permette di importare, editare e condividere in modo semplice su qualsiasi app social installata sul telefono i contenuti acquisiti con gli smart glasses. Grazie alla rete Vodafone – con cui ogni giorno milioni di persone restano in contatto tra di loro e possono lavorare, studiare e divertirsi – sarà dunque possibile condividere”. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

In questa sede vi basti sapere che i clienti Vodafone avranno la possibilità di acquistare gli smart glasses, nel modello Wayfarer nero con lente verde G-15, a rate da 11,99 euri al mese per 24 mesi, con un contributo iniziale di 29,99 euro. L’iniziativa — ricorda l’operatore — rientra nel programma “Vodafone EasyTech, che porta in tutti i Vodafone Store la migliore tecnologia sul mercato e la possibilità di acquistarla con soluzioni convenienti”.

“WiFi Ricaricabile”: la soluzione di Vodafone per vacanze e non solo

La seconda importante novità annunciata da Vodafone in data odierna è “WiFi Ricaricabile”, che viene descritta come la soluzione internet dell’operatore per la stagione estiva, dedicata agli utenti che vogliano o abbiano la necessità di rimanere connessi anche in vacanza.

Entrando nei dettagli, l’offerta “WiFi Ricaricabile” di Vodafone mette a disposizione dei clienti un bundle di 300 GB di traffico dati al mese per un periodo di tre mesi al costo complessivo di 49,99 euro.

Al termine del periodo di riferimento — la stagione estiva —, i clienti che lo vorranno avranno comunque la possibilità di mantenere attiva l’offerta, anche se a condizioni differenti. In particolare, l’offerta sarà comunque comprensiva di 300 GB di traffico dati al mese, tuttavia avrà un costo mensile di 27,99 euro. Il dettaglio interessante è che i clienti non saranno tenuti a mantenerla attiva ogni mese: potranno semplicemente riattivarla alla bisogna, tenerla attiva per il tempo necessario e poi disattivarla.

Insomma, l’offerta “WiFi Ricaricabile” di Vodafone vuole proporsi come una soluzione interessante per tutti coloro i quali abbiano necessità di rimanere connessi anche in vacanza, per studiare e lavorare anche lontano da casa. L’operatore ricorda che è presente anche la possibilità di acquistare il router Wi-Fi Home per connettere facilmente fino a 30 dispositivi.

Nuove offerte Vodafone per under25 e under16 e non solo

Per finire, Vodafone ha annunciato l’arrivo nel listino di due nuove offerte telefoniche dedicate ai clienti delle fasce under25 e under16.

Per quanto riguarda i clienti under25, l’operatore rende disponibile un’offerta comprensiva di 100 GB al mese al costo di 9,99 euro. L’offerta include anche il servizio Rete sicura e Vodafone Club, il nuovo servizio dell’operatore che ogni mese permette di accedere a sconti e altri vantaggi esclusivi.

Per i clienti under16, Vodafone propone la stessa offerta poc’anzi descritta a soli 6,99 euro, ma con una condizione ulteriore: per ottenere tale prezzo, è richiesta anche la convergenza con un’offerta di rete fissa.

A proposito dei già clienti di rete fissa, Vodafone propone una nuova offerta con incluso in un unico pacchetto Family+ e uno smartphone a scelta a 14,99 euro al mese. Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale dell’operatore.

Tutte le notizie sulle offerte telefoniche Vodafone sono disponibili nella nostra pagina dedicata.

