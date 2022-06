Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare all’ottimizzazione di Android 13, prossima attesa versione del sistema operativo mobile del colosso di Mountain View, che in autunno dovrebbe essere rilasciata in versione definitiva.

Di tanto in tanto le versioni Developer Preview di Android 13 sbarcano anche su altri smartphone oltre a quelli della serie Google Pixel e gli ultimi ad avere ricevuto una build basata sulla nuova versione dell’OS di Google sono OPPO Find X5 Pro, Realme GT2 Pro, Vivo X80, Vivo X80 Pro e OnePlus 10 Pro.

Android 13 Developer Preview 2 arriva su 5 smartphone

In particolare, la build che sbarca su questi cinque smartphone è basata su Android 13 Developer Preview 2 e chi deciderà di provarla deve essere consapevole che su ognuno di tali device potrebbero essere riscontrati bug più o meno gravi (si tratta, infatti, di release ancora non stabili).

Inoltre, è sempre consigliato leggere con attenzione le istruzioni fornite da ciascun produttore e seguire i vari passaggi, in modo da incontrare il minor numero possibile di problemi.

Ricordiamo anche che per precauzione è preferibile eseguire il backup dei dati prima di procedere all’installazione della nuova versione software.

Iniziamo da OPPO Find X5 Pro, smartphone per il quale la build di Android 13 Developer Preview 2 è disponibile sia per la variante cinese (la trovate seguendo questo link) che per quella globale (la trovate seguendo questo link).

Per Realme GT2 Pro la build con la nuova versione dell’OS di Google è disponibile solo per la variante cinese (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

Stesso discorso per Vivo X80 e Vivo X80 Pro (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) e per OnePlus 10 Pro (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

Ricordiamo che Google la scorsa settimana ha rilasciato la beta 3 di Android 13 (potete trovare tutte le novità qui).

