Emojimix è un’applicazione che consente di combinare due emoji in una permettendo all’utente di creare un’infinità di nuove emoji per rendere uniche le conversazioni nelle chat.

L’app offre la possibilità di creare simpatiche combinazioni come ad esempio l’emoji di una tartaruga con la faccia di un gatto, un cane che beve il caffè, un pezzo di formaggio che ride e così via, con la possibilità di lasciarsi ispirare dalle combinazioni casuali.

Emojimix consente di combinare due emoji in una

Le possibilità offerte da emojimix sono infinite, inoltre è possibile votare le emoji create dagli altri utenti per fare in modo che scalino la classifica delle emoji preferite del giorno o di sempre.

Previous Next Fullscreen

L’app permette di utilizzare anche le emoji standard di Google per creare nuove e interessanti combinazioni che possono essere copiate e condivise in un’app di messaggistica. L’interfaccia dell’app è semplice ed efficace e offre anche la possibilità aggiungere ai preferiti le emoji appena create.

Emojimix è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app, tuttavia è supportata da un banner pubblicitario. A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 4.4 o versioni successive.

Potrebbe interessarti: Google lancia Noto Emoji e ci fa tornare indietro nel tempo