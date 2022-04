Le emoji appassionano numerosi utenti, trattandosi di un contenuto che consente di esprimere le proprie sensazioni in modo molto semplice e il team di sviluppatori di Google di tanto in tanto amplia la galleria di faccine disponibili.

E così con un post sul blog ufficiale il colosso di Mountain View annuncia la creazione di un nuovo font emoji: stiamo parlando di Noto Emoji monocromatico, soluzione che gli sviluppatori di Google ritengono simile a qualsiasi altro font che si potrebbe utilizzare (sarà quindi possibile modificare il colore, la dimensione e il peso di qualsiasi personaggio).

Ecco com’è nata l’idea di Noto Emoji in Google

Il team di Google ci tiene a mettere in risalto che questa collezione fa tornare nuove delle emoji che potrebbero essere considerate oramai vecchie: le moderne faccine, infatti, sono sempre più dettagliate e realistiche mentre alla base dell’idea di Noto Emoji vi è l’eliminazione di qualche dettaglio per lasciare più spazio alla fantasia.

Ovviamente il colosso di Mountain View ci tiene molto ad essere al passo con i tempi e che queste nuove emoji siano adeguate alle varie piattaforme in cui andranno a trovare spazio ed è per tale ragione che Noto Emoji potrà contare su una modalità scura e su una modalità luminosa, oltre che sulla possibilità di cambiare il colore del carattere per adeguarsi al dinamismo del sistema operativo.

Il colosso di Mountain View è consapevole che il mondo reale non è in bianco e nero ma nel pianeta delle faccine questa nuova soluzione dovrebbe consentire agli sviluppatori di realizzare delle emoji che si adattino a qualsiasi piattaforma.

Se siete curiosi di scoprire le nuove faccine di Google e visualizzare tutta la galleria, potete visitare il sito di Google Fonts (lo trovate seguendo questo link). Probabilmente presto queste nuove emoji troveranno spazio sul Web, basta avere un po’ di pazienza.