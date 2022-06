Google Keep — che poi, una volta installata, diventa “Note di Keep” — è l’app del colosso di Mountain View dedicata alla creazione di note ed elenchi (oltre che di promemoria) e in passato era stata criticata in quanto fin troppo basica e povera di funzioni, ma i lavori in corso sembrano prospettare un servizio più ricco di possibilità, in questo caso con specifico riferimento all’input testuale.

Negli ultimi giorni vi abbiamo raccontato numerose novità interessanti riguardanti i servizi e le app di Google, a partire dal discorso sugli aggiornamenti automatici del Google Play Store e dall’app Google Weather per tablet, passando per le novità in arrivo su Calendar, Maps e tante altre app, fino ad arrivare all’eliminazione di un servizio comunque arcaico e superato. Se vi siete persi queste novità, potete recuperarle tramite i link precedenti, intanto ora occupiamoci di Google Keep e di come dovrebbe migliorare con un futuro aggiornamento.

Google Keep: il testo sarà più personalizzabile

Allo stato attuale, Google Keep permette di creare note scegliendo tra diverse opzioni: Nota di testo, Elenco, Nota audio, Disegno, Nota fotogracia. In questa sede ci interessa la prima, ovvero la classica creazione di note di testo.

Ebbene, se della formattazione del testo vi avevamo già parlato il mese scorso, adesso il team di 9to5Google è tornato alla carica con un nuovo APK Insight, scovando tracce di un’altra nuova possibilità che Keep offrirà con un futuro aggiornamento: la funzione di modifica delle dimensioni del font. La formattazione del testo non è ancora disponibile né è stata ufficializzata da Big G, pertanto è plausibile che entrambe le novità verranno introdotte con un futuro aggiornamento.

Tornando alla novità del giorno emersa da Google Keep per Android versione 5.22.222.01, gli utenti potranno impostare tre dimensioni diverse del font: small, medium e large. Insomma, non sarà un editor avanzato con un selettore numerico. Ecco le stringhe di codice scovate dalla fonte:

<string name=”font_size_small”>Small</string>

<string name=”font_size_medium”>Medium</string>

<string name=”font_size_large”>Large</string>.

In attesa di capire quando Google ci offrirà concretamente tali possibilità, potete scaricare la versione più recente di Keep dal Google Play Store cliccando sul seguente badge.

Leggi anche: Tutti i servizi vocali di terze parti dovranno passare da Google Assistant