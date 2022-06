Negli ultimi tempi il team di Google ha deciso di dedicare più attenzioni ai tablet Android, rilasciando diverse delle applicazioni del colosso di Mountain View in una versione ottimizzata per sfruttare le potenzialità di questo genere di dispositivi dotati di schermi dalle dimensioni generose.

Anche l’app Google Weather probabilmente rientra in questa politica di maggiore attenzione verso i tablet e nelle scorse ore il colosso di Mountain View ha iniziato a mettere a disposizione degli utenti una nuova versione per i tablet, andando così a colmare una sorta di gap esistente con gli smartphone Android.

Fino a questo momento, infatti, i possessori di tablet Android avevano accesso solo alle informazioni meteo di base disponibili nei risultati di Ricerca Google, ossia una semplice scheda con un cursore per regolare l’ora del giorno.

Come cambia Google Weather sui tablet Android

La nuova esperienza di Google Weather inizia con risultati che includono Weather Frog di Google mentre la temperatura oraria è rappresentata graficamente e c’è in particolare un collegamento ad una serie di informazioni più dettagliate, come le previsioni su base oraria, il tasso di umidità, il vento e altro.

Proprio tale collegamento è quello che dà accesso anche sui tablet all’esperienza di Google Weather trovata sui telefoni, con la particolarità che c’è solo un’interfaccia utente verticale (anche in caso di orientamento orizzontale).

In alto gli utenti hanno la possibilità di sfruttare tre schede per visualizzare le previsioni meteo relative alla giornata in corso, a quelle del giorno dopo o a quelle dei dieci giorni successivi:

La prima volta che si apre Google Weather su un tablet, l’app chiederà all’utente di posizionare un’icona nella schermata iniziale, cosa che comunque può essere fatta anche in un secondo momento.

Non è chiaro quando questa nuova versione di Google Weather per i tablet sia stata lanciata ma pare sia disponibile nella versione 13.22.12.26 di App Google, che potete scaricare dal Google Play Store attraverso il seguente badge: