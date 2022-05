Dopo più di nove anni dal lancio, Google Keep sta per ricevere la formattazione del testo che consentirà applicare i formati grassetto, corsivo e sottolineato alle note.

Inoltre le trascrizioni e i sottotitoli tradotti automaticamente stanno arrivando nell’app YouTube per Android.

Google Keep prepara la formattazione del testo delle note

Analizzando il codice contenuto nella versione 5.22.182.00 di Google Keep per Android, il team di 9To5Goole ha trovato prove che Google sta lavorando sulla possibilità di formattare il testo delle note in grassetto, corsivo e sottolineato in modo analogo a Documenti, Fogli e Presentazioni.

La funzionalità non è ancora disponibile ampiamente e probabilmente è implementata tramite un aggiornamento lato server. La versione 5.22.182.00 non è ancora ampiamente distribuita tramite Google Play Store, ma probabilmente lo diventerà a breve.

Le trascrizioni e i sottotitoli tradotti automaticamente stanno arrivando nell’app YouTube

Al Google I/O 2022 la società ha confermato che sta aggiungendo trascrizioni e traduzioni automatiche per i video riprodotti sull’app YouTube per Android.

Le trascrizioni verranno generate automaticamente utilizzando i modelli di riconoscimento vocale di Google, proprio come i sottotitoli automatici, solo che prossimamente sarà possibile leggerli in un elenco simile alle trascrizioni automatiche nell’app Google Recorder, tuttavia pei i video l’accuratezza delle trascrizioni dipenderà molto dal contenuto in riproduzione.

Come nella versione web di YouTube, la traduzione automatica dei sottotitoli sarà accessibile nelle impostazioni toccando l’opzione “Traduzione automatica” e selezionando la lingua preferita.

I sottotitoli tradotti automaticamente saranno inizialmente disponibili in 16 lingue, con l’ucraino che verrà aggiunto il mese prossimo, in modo che gli utenti possano consultare contenuti più accurati sull’invasione russa in corso.

