Tra i vari prodotti di Google che nelle scorse ore hanno ricevuto delle novità troviamo Google Chromecast with Google TV, Google Fit e Google Contatti.

Arriva un nuovo screensaver per Chromecast con Google TV

Nelle scorse ore su Google Chromecast con Google TV è sbarcato il nuovo screensaver che introduce i risultati personalizzati proattivi (probabilmente a breve ciò avverrà anche sugli altri prodotti basati su Google TV).

Così come viene spiegato da Google, i “Risultati personalizzati proattivi” vengono visualizzati sulla TV insieme alle foto classiche dello screensaver e gli utenti vedranno le informazioni sul meteo, video, musica, risultati sportivi e notizie, il tutto a seconda dei rispettivi interessi.

Nelle prossime settimane questa funzionalità dovrebbe arricchirsi di ulteriori contenuti.

Google Contatti cambia il colore delle schede

Con l’ultima versione disponibile di Google Contatti arriva una nuova interfaccia per le schede personali basata sul linguaggio di design Material You.

Basta un rapido sguardo per notare le differenze tra la vecchia UI (a sinistra) e quella nuova (a destra):

Oltre ai colori c’è qualche piccola differenza per quanto riguarda la suddivisione dei contenuti, sebbene l’esperienza utente non venga rivoluzionata.

Stando a quanto appreso dallo staff di Android Police, questa nuova interfaccia probabilmente è stata introdotta attraverso un aggiornamento lato server.

Ad ogni modo, potete scaricare l’ultima versione disponibile di Google Contatti dal Play Store:

Un nuovo logo per Google Fit

Nel codice di Wear OS è stato trovato un nuovo logo che Google dovrebbe usare per Google Fit, sebbene al momento non sia chiaro quando è in programma la sostituzione.

Il nuovo logo di Google Fit rimane un cuore ma non è più “chiuso”. La U rossa dell’icona precedente ora assomiglia più a una C mentre la parte gialla diventa una sorta di spunta, simile a quella blu più grande appena sotto.

A seguire l’attuale icona di Google Fit e quella nuova (realizzata dallo staff di 9to5Google):

Se si considera che al momento il futuro di Google Fit è piuttosto incerto, il fatto che il team di Google continui a lavorare alla sua nuova icona sembra suggerire che l’app non verrà abbandonata. Staremo a vedere.