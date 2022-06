Motorola Moto G62 5G è atteso al debutto in tempi brevi e adesso è apparso nel listino di un rivenditore online, con tanto di immagini, specifiche tecniche principali e prezzo.

Motorola Moto G62 5G trapela in rete: ecco com’è fatto

Destinato ad affiancare il Motorola Moto G82 5G annunciato poco meno di un mese fa, Motorola Moto G62 5G ha già ricevuto le varie certificazioni di rito, tra cui TRDA, FCC e NTBC e adesso l’avvistamento sul sito di un rivenditore online ne avvicina ancora di più il lancio ufficiale.

Ad inserire il nuovo medio di gamma di Motorola nel proprio listino è stato l’ecommerce australiano mobileciti, che comunque non permette ancora di acquistarlo (al massimo è possibile registrarsi per ricevere una notifica quando sarà in stock). Tra render, specifiche tecniche e prezzo di vendita, le informazioni rese disponibili sono tante e significative.

Partendo dal design, le immagini condivise dal rivenditore mostrano Motorola Moto G62 5G nelle due colorazioni Frosted Blue e Midnight Grey. Lo smartphone presenta delle evidenti somiglianze con altri modelli recenti della casa alata e nessuna soluzione particolarmente ricercata: sul lato frontale si notano la fotocamera anteriore in un foro nel display e un mento (“chin”) piuttosto pronunciato. Posteriormente, Moto G62 5G è un Motorola: la disposizione delle fotocamere, il logo al centro della back-cover e il look complessivo sobrio sono esattamente quelli che ci si aspetterebbe.

Previous Next Fullscreen

Motorola Moto G62 5G: specifiche tecniche e prezzo

Stando a quanto riportato dal rivenditore, Motorola Moto G62 5G dispone di un display da 6,52 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. I fruitori di contenuti multimediali apprezzeranno la presenza di due speaker stereo con Dolby Atmos.

Le prestazioni del dispositivo sono affidate ad un non entusiasmante Qualcomm Snapdragon 480+ con connettività 5G, affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile fino a 1 TB tramite microSD.

Il comparto fotografico si compone di una singola unità anteriore da 16 megapixel e di una tripla fotocamera posteriore con: una principale da 50 megapixel, un sensore secondario da 8 megapixel (presumibilmente ultra-grandangolare) e un evitabile sensore da 2 megapixel.

Motorola Moto G62 5G dispone di una batteria da 5.000 mAh e arriverà sul mercato con a bordo Android 12.

Per quanto riguarda il prezzo, mobileciti riporta 339 dollari che, trattandosi di dollari australiani, corrisponderebbero a circa 229 euro al cambio (ove si trattasse di dollari statunitensi, sarebbero circa 316 euro al cambio). Non ci resta che pazientare qualche altro giorno per conferme ufficiali ed eventuali smentite.

Leggi anche: Recensione Motorola Edge 30