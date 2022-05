Motorola ha appena presentato ufficialmente in Italia un nuovo smartphone con cui va ad allargare ulteriormente la propria famiglia Moto G: diamo il benvenuto al nuovo Motorola Moto G82 5G, uno smartphone Android di fascia media dal design familiare, dotato di buone specifiche hardware e proposto ad un prezzo onesto.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questo nuovo dispositivo di fascia media che va ad affiancare il Moto G52, presentato dalla casa alata appena un mese fa, rispetto al quale si colloca un gradino più in alto, nelle gerarchie del produttore.

Motorola Moto G82 5G è ufficiale in Italia

La prima grossa differenza risiede nel cuore pulsante, che è lo Snapdragon 695 5G di Qualcomm (contro lo Snaprdagon 680 del Moto G52), grazie al quale lo smartphone ottiene il supporto alle reti 5G, coadiuvato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, espandibile dall’utente tramite scheda microSD.

Rispetto al fratello, l’ampio display AMOLED da 6,6” guadagna una maggiore fluidità grazie al refresh rate a 120 Hz, e mantiene la qualità necessaria per garantire la visualizzazione di un miliardo di colori grazie alla profondità di colore a 10-bit. Il display, che occupa la maggior parte del frontale dello smartphone, è interrotto da una fotocamera anteriore da 16 megapixel contenuta in un foro circolare centrato.

Il comparto fotografico posteriore del Motorola Moto G82 5G si affida a un sistema composto da tre fotocamere: la principale, un’unità da 50 megapixel con tecnologia Quad-Pixel e stabilizzata otticamente, è affiancata da un sensore 2-in-1 ultra-grandangolare + profondità da 8 megapixel e da un sensore macro da 2 megapixel.

A completare il comparto multimediale, troviamo due altoparlanti stereo e, grazie al supporto al Dolby Atmos, l’esperienza audio messa a disposizione dell’utente sarà di altissimo livello. È inoltre presente il jack audio da 3,5 mm e, inserendo le cuffie, è possibile sfruttare la radio FM.

Oltre al supporto alle reti 5G, il Moto G82 5G è un dispositivo abbastanza completo dal punto di vista della connettività, offrendo il supporto al Wi-Fi 5 (dual band) e al Bluetooth 5.1; sono presenti inoltre i servizi di geolocalizzazione, il tag NFC e una porta USB Type-C. Lo smartphone, certificato IP52, è dotato di un lettore delle impronte digitali annegato nel tasto di accensione-spegnimento.

Come il fratello Moto G52, anche Moto G82 5G è dotato di una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata TurboPower, capace di ricaricare lo smartphone con una potenza di 30 W. Per quanto concerne il software, Motorola continua a scegliere le vie di semplicità e concretezza: tramite l’interfaccia My UX, inserisce tutta una serie di chicche all’interno di un’esperienza “stock” di Android 12.

Infine, è molto ricca la confezione di vendita che Motorola mette a disposizione degli utenti che decideranno di acquistare il nuovo Moto G82 5G, sempre più una rarità al giorno d’oggi: oltre allo smartphone, troviamo infatti delle cuffie cablate, una pellicola (già applicata), una cover trasparente, un caricabatterie con ingresso USB standard, un cavo USB-USB Type-C, la guida rapida e una spilletta per rimuovere il carrellino della SIM (che può ospitare due nano-SIM o una nano-SIM e una scheda micro SD).

Scheda tecnica

Dimensioni: 160,89 x 74,46 x 7,99 mm

x x Peso: 173 g

Display: AMOLED da 6,6” con risoluzione FHD+ Refresh rate a 120 Hz Form Factor in 20:9 Spazio di colore DCI-P3

da con risoluzione SoC: Qualcomm Snapdragon 695 5G con GPU Adreno 619

con GPU Adreno 619 Memoria RAM: 6 GB (LPDDR4X)

(LPDDR4X) Spazio di archiviazione: 128 GB (espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD)

(espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD) Tripla fotocamera posteriore Sensore principale da 50 MP (f/1.8, 0.64 μm) con Auto Focus e OIS Sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2, 1.12 μm) con angolo di visione a 118° Sensore macro da 2 MP (f/2.4, 1.75 μm) Risoluzione massima video: Full HD a 60 fps (con la fotocamera principale)

Fotocamera anteriore da 16 MP (f/2.2, 1 μm)

(f/2.2, 1 μm) Audio: doppio speaker stereo, Dolby Atmos, jack audio da 3,5 mm, radio FM

Rete mobile: 5G (SA/NSA), 4G

(SA/NSA), Slot Dual SIM ibrido: 2 nano-SIM o 1 nano-SIM + 1 microSD

Connettività: Wi-Fi 5 , Bluetooth 5.1, NFC, GPS, USB Type-C (2.0)

, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, USB Type-C (2.0) Lettore delle impronte digitali nel tasto di accensione-spegnimento

Certificazione IP52 (resistenza agli schizzi)

(resistenza agli schizzi) Sensori: prossimità, accelerometro, giroscopio, emissioni SAR, bussola, luce ambientale

Batteria: 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 30 W TurboPower

con supporto alla ricarica rapida cablata a TurboPower Sistema operativo: Android 12 con Motorola My UX

Immagini del prodotto



Prezzo e disponibilità del Moto G82 5G

Il nuovo Motorola Moto G82 5G è già disponibile all’acquisto in Italia sul sito ufficiale del produttore al prezzo di 349,90€ nella sola configurazione di memorie 6+128 GB e nelle due colorazioni Meteorite Gray e White Lily.

Si tratta di un prezzo tutto sommato onesto, in base alle caratteristiche dello smartphone; tuttavia, al momento deve sostenere la sfida interna con il Motorola Edge 30, un prodotto di fascia indubbiamente più alta, che la stessa Motorola propone a 399,90€, ovvero solo 50€ in più rispetto al nuovo Moto G82 5G, ma solo fino al prossimo 31 maggio.

Acquista Motorola Edge 30 su Amazon a 399,90€ entro il 31 maggio

