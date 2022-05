La scorsa settimana Realme ha lanciato l’edizione speciale di Realme GT Neo 3 con un design dedicato all’iconico franchise di Naruto. Realme GT Neo 3 Naruto Edition viene fornito con un paio di fantastici accessori a tema Naruto e una serie di personalizzazioni software che includono un’interfaccia utente a tema, sfondi di Naruto, un nuovo icon pack e un’animazione di ricarica esclusiva.

Il team di XDA ha estratto tutte queste personalizzazioni software a tema Naruto dal firmware del dispositivo per renderle applicabili anche sul vostro smartphone.

Ecco tutti i nuovi sfondi di Realme GT Neo 3 Naruto Edition

Realme GT Neo 3 Naruto Edition racchiude tre sfondi unici che rendono omaggio all’iconico anime. Qui sotto potete trovare un’anteprima degli sfondi, tuttavia è meglio scaricarli a piena risoluzione dal link appena sotto la galleria.

Scarica gli sfondi di Realme GT Neo 3 Naruto Edition

Per quanto riguarda il tema personalizzato basato su Naruto, l’icon pack e la nuova animazione di ricarica, non esiste un metodo semplice non root per applicarle sul proprio dispositivo, tuttavia gli appassionati di modding non dovrebbero avere difficoltà utilizzando il link sottostante.

Scarica il tema, il pacchetto icone e l’animazione di ricarica di Realme GT Neo 3 Naruto Edition

