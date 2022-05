Realme rinnova la sua gamma di smartphone con una nuova edizione speciale del GT NEO 3. Nella giornata di oggi, in Cina, è stato presentato il nuovo Realme GT NEO 3 Naruto Edition, un’edizione speciale dello smartphone ispirata alla popolare serie di Naruto. Lo smartphone riprende la stessa scheda tecnica della versione base, con SoC firmato MediaTek e ricarica ultra-rapida, andando ad aggiungere una serie di personalizzazioni.

Il progetto segue la Dragon Ball Z Edition del GT NEO 2, confermando l’impegno del brand di realizzare versioni speciali, a tema manga e anime, dei suoi smartphone, almeno per quanto riguarda il mercato cinese. Contestualmente alla presentazione della nuova edizione speciale, è arrivata anche un’importante conferma. Il nuovo Realme GT NEO 3 sta arrivando in Europa. Ecco i dettagli completi:

Il Realme GT NEO 3 è ora disponibile anche in versione Naruto Edition

La Naruto Edition del Realme GT NEO 3 è ispirata all’iconico outfit di Naruto presentano un design posteriore in cui è l’arancione il colore primario con il nero opaco e il grigio metallizzato che completano la scocca. La parte posteriore metallica dello smartphone presenta motivi micro 3D che ricreano un effetto 3D ad occhio nudo in grado, stando a quanto rivela Realme, di ricordare la classica fascia del protagonista della serie.

Nella realizzazione della nuova Naruto Edition del suo smartphone, Realme ha curato ogni minimo dettaglio. Utilizzando il kit di ricarica Ultra Dart da 150 W (uno dei punti di forza del comparto tecnico dello smartphone), lo schermo riproduce il protagonista che utilizza il Rasengan e i cinque elementi di base quando viene caricata la batteria che, ricordiamo, presenta una capacità di 4.500 mAh.

Il comparto software della Naruto Edition presenta una serie di personalizzazioni, con un’interfaccia utente a tema. La confezione è, inoltre, ispirata allo scroll di Naruto. Ci sono le custodie personalizzate e sfondi HD oltre ad un power bank realme 3 Pro da 33 W Fast Charging da 10.000 mAh che completa la dotazione della nuova serie speciale dello smartphone di Realme.

Tutte confermate le specifiche tecniche. Lo smartphone può contare, infatti, sul SoC MediaTek 8100 e su di un display AMOLED da 6,7 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+. Come sottolineato in precedenza, c’è il supporto alla ricarica rapida Ultra Dart da 150 W in grado di ricaricare la batteria da 4.500 mAh da 0% a 50% in appena 5 minuti. In Cina, la Naruto Edition è in vendita nella sola configurazione con 12 GB di RAM e 256 GB di storage ad un prezzo di 2799 RMB (circa 395 euro).

La serie GT NEO 3 sta arrivando anche in Italia

La presentazione del nuovo Realme GT NEO 3 in versione Naruto Edition è stata anche l’occasione per confermare quanto già annunciato in passato. La serie Realme GT NEO 3 sta arrivando anche in Europa e in Italia. Il debutto avverrà “molto presto” (probabilmente ad inizio estate). Per ora, però, non ci sono conferme in merito all’arrivo della particolare versione Naruto Edition.