Tra gli smartphone per i quali nelle scorse ore è stato rilasciato un nuovo aggiornamento software troviamo anche OnePlus Nord 2 e Samsung Galaxy A42 5G.

OnePlus Nord 2 si aggiorna a OxygenOS 12 Open Beta 2

Il team di sviluppatori di OnePlus ha dato il via al rilascio di un aggiornamento che porta OxygenOS 12 Open Beta 2 su OnePlus Nord 2, introducendo diverse ottimizzazioni di sistema, miglioramenti della fotocamera e le patch di sicurezza di maggio 2022.

La nuova versione software è la C.04 e tra le novità segnalate nel changelog ufficiale vi sono l’ottimizzazione dell’effetto anti-vibrazione durante la registrazione dei video, l’ottimizzazione della velocità di attivazione della fotocamera in determinati scenari e la risoluzione di alcuni bug (come quello che causa gli arresti anomali con Fortnite, quello relativo alla luminosità dello schermo e quello relativo alla schermata di sblocco quando il device è in carica).

I possessori di OnePlus Nord 2 che hanno già installato la Open Beta 1 di OxygenOS 12 dovrebbero ricevere la notifica della disponibilità dell’aggiornamento OTA (riservato al momento esclusivamente ai modelli indiani).

Samsung Galaxy A42 5G riceve le patch di sicurezza di maggio

Samsung nelle scorse ore ha avviato il rilascio di un aggiornamento per Samsung Galaxy A42 5G con il quale vengono introdotte le patch di sicurezza di maggio 2022.

La nuova versione software è contraddistinta dalla sigla A426BXXU3DVE2 ed al momento è stata segnalata per i modelli commercializzati a Taiwan (presto dovrebbe essere rilasciata anche in altri mercati).

Oltre alle patch di sicurezza di maggio 2022, l’update introduce la risoluzione per alcune vulnerabilità di una serie di applicazioni del colosso coreano.

Nel momento in cui l’aggiornamento sarà disponibile, gli utenti riceveranno una notifica. I più impazienti possono effettuare un controllo manuale della disponibilità andando nel menu delle Impostazioni e quindi nella sezione dedicata agli Aggiornamenti software.

