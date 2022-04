Realme GT Neo 3 è stato presentato il mese scorso in Cina ma è pronto ad allargarsi: tra qualche giorno arriverà anche in India (il 28 aprile), ma confidiamo di vederlo in Europa entro qualche settimana. Nell’attesa possiamo apprezzare la ricarica da record offerta dal nuovo smartphone, testata pure da DxOMark (dove ha raggiunto la vetta della classifica).

Che ricarica per Realme GT Neo 3, con un occhio alla sicurezza: ecco come funziona

Come abbiamo visto, Realme GT Neo 3 viene commercializzato in due varianti, una con batteria da 5000 mAh e ricarica da 80 W e una con batteria da 4500 mAh con ricarica da addirittura 150 W. Proprio quest’ultima è passata dai test di DxOMark, che gli hanno restituito un punteggio di 121 per quanto concerne la ricarica: superato il predecessore Realme GT Neo 2 5G (101) e “demolito” il fiore all’occhiello di casa Apple, iPhone 13 Pro Max (73 punti).

Realme GT Neo 3 è dotato di UltraDart Adaptive Dual-chipset, abbinato a un’architettura di ricarica ad alta potenza 4:2, capace di migliorarne l’efficienza e di ridurre le perdite di energia. A contribuire anche la pompa di ricarica personalizzata ad alta efficienza, che riduce il calore generato durante la ricarica: una temperatura più bassa prolunga ulteriormente la durata ad alta potenza, migliorando la velocità.

La struttura Dual-Cell, che vede due celle da 2250 mAh collegate all’interno, ha un design in grado di raddoppiare la potenza di ricarica con la stessa corrente, mentre la tecnologia Battery Sense Cell Voltage Detection è in grado di rilevare con precisione il voltaggio, evitando errori causati dal circuito di protezione e consentendo una strategia di ricarica più accurata.

A livello di sicurezza a bordo ci sono in tutto 38 misure di protezione, tra le quali un chip di ricarica indipendente che garantisce la disconnessione istantanea in caso di rilevamento di un rischio per la batteria. Lo smartphone Realme è stato certificato da TÜV Rheinland per Safe Fast-Charge System.

La velocità di ricarica di Realme GT Neo 3

Realme garantisce una capacità effettiva della batteria non inferiore all’80% dopo 1600 cicli completi, il doppio rispetto allo standard del settore. Ma quanto è veloce la ricarica di Realme GT Neo 3? Parecchio secondo i dati: in attesa di poter mettere le mani sul nuovo smartphone, possiamo dirvi che la UltraDart Charge da 150 W consente di passare dallo 0 al 50% in appena 5 minuti, un vero record per uno smartphone Android (e non solo).

Continuate a seguirci perché torneremo sicuramente a parlare di Realme GT Neo 3 nelle prossime settimane: non vedete l’ora che arrivi anche in Europa?

