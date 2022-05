Samsung rilascia versioni beta pubbliche dell’interfaccia One UI per i suoi smartphone e tablet, tuttavia la società ha annunciato un programma di aggiornamento beta anche per i suoi smartwatch.

Attraverso il suo forum ufficiale l’azienda sudcoreana oggi ha annunciato che a breve rilascerà l’aggiornamento One UI Watch Beta per Samsung Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic.

Questi due dispositivi indossabili riceveranno l’aggiornamento One UI Watch Beta in Corea del Sud il 2 giugno 2022, tuttavia l’update sarà limitato alle versioni standard dei due smartwatch, quindi restano esclusi quelli in edizione speciale.

Samsung deve ancora rivelare quali nuove funzionalità o modifiche al design faranno parte della prossima versione di One UI Watch. Dal rilascio di Samsung Galaxy Watch4 l’azienda ha aggiunto diversi nuovi quadranti, un migliore monitoraggio del fitness e altre funzionalità tramite aggiornamenti software.

Come di consueto le registrazioni per partecipare al test di One UI Watch Beta verranno accettate tramite l’app Samsung Members. Gli utenti sudcoreani possono registrarsi controllando l’app Samsung Members sullo smartphone associato allo smartwatch, toccando il banner del programma, inserendo un ID e-mail registrato con l’Account Samsung e accettando il consenso.

Entro i prossimi giorni l’aggiornamento potrebbe essere esteso ad altri mercati tra cui Cina, Europa, India e Stati Uniti.

