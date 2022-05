A differenza di produttori come Google, OnePlus e Xiaomi, Vivo finora non ha favorito la scena del modding in ambito Android. L’azienda non offre un metodo ufficiale di sblocco del bootloader e non rilascia i sorgenti del kernel per i dispositivi che commercializza.

Qui entra in gioco la comunità XDA che grazie al lavoro svolto dai membri Pervokur e Killuminati91 ora rende possibile sbloccare il bootloader di alcuni smartphone del brand cinese Vivo.

Ora è possibile sbloccare il bootloader di Vivo V21e, Vivo X70 Pro Plus e Vivo Y31

Armeggiando con l’interfaccia Fastboot personalizzata di Vivo i membri XDA sopracitati sono riusciti a trovare un metodo generico per sbloccare il bootloader di Vivo V21e, Vivo X70 Pro Plus e Vivo Y31, anche se con alcune condizioni.

In primo luogo lo sblocco del bootloader si applica solo alle varianti con SoC Qualcomm Snapdragon, inoltre l’operazione disabilita il lettore di impronte digitali, almeno sul Vivo X70 Pro Plus.

Infine è necessario eseguire il flash di un’immagine del fornitore personalizzata utilizzando un binario Fastboot modificato e prendere altri accorgimenti.

Nel complesso lo sblocco del bootloader ora permette anche ai possessori di dispositivi Vivo di entrare nel panorama del modding.

Se siete interessati a sbloccare il bootloader del vostro dispositivo Vivo, a seguire trovate i link con le istruzioni dettagliate, tenendo presente che l’operazione non è esente da rischi.

Guida allo sblocco del bootloader non ufficiale per Vivo V21e e Y31

Guida allo sblocco del bootloader non ufficiale per Vivo X70 Pro Plus

