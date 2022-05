La settimana prossima OPPO ha in programma la presentazione ufficiale della serie OPPO Reno8 e nelle scorse ore sono state pubblicate in Rete nuove immagini rendering che ci permettono di osservare quelli che potrebbero essere i due modelli più interessanti: stiamo parlando di OPPO Reno8 Pro e Reno8 Pro+.

Le immagini in questione sono state pubblicate da evleaks su Twitter e ci mostrano i nuovi smartphone del colosso cinese in varie colorazioni, mettendo in evidenza come OPPO abbia deciso di puntare su versioni cromatiche un po’ meno “classiche” oltre a quella nera.

Ecco le nuove immagini della serie OPPO Reno8

A livello di design OPPO Reno8 Pro e Reno8 Pro+ si somigliano molto e le differenze sono rappresentate da aspetti secondari, come la posizione della fotocamera frontale (nell’angolo in alto a sinistra nel primo e al centro in alto nel secondo), la cornice inferiore al display (un po’ più ridotta sul fratello “maggiore”) o la grandezza del comparto fotografico.

Iniziamo quindi dalle immagini di OPPO Reno8 Pro:

E questo, invece, dovrebbe essere OPPO Reno8 Pro+:

Qualche giorno fa, sempre su Twitter, evleaks ha pubblicato anche le immagini rendering del modello “base” della nuova serie di OPPO, caratterizzato dal medesimo design (la cornice inferiore al display sembra leggermente più pronunciata):

Ricordiamo che nei giorni scorsi sono emerse quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche di OPPO Reno8 e Reno8 Pro mentre al momento non è chiaro cosa potrà vantare in più rispetto a tali due modelli la variante Plus.

OPPO Reno8 dovrebbe poter contare su un display AMOLED da 6,62 pollici con risoluzione Full HD+ e con refresh rate a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, 6/8/12 GB di RAM LPDDR4x, 128/256 GB di storage UFS 3.1, una fotocamera anteriore da 32 megapixel, una tripla fotocamera posteriore (con sensore primario da 50 megapixel, ultra grandangolare da 8 megapixel e macro da 2 megapixel) e una batteria da 4.500 mAh (con ricarica rapida SuperVOOC a 80 W).

OPPO Reno8 Pro dovrebbe invece poter contare su un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e con refresh rate a 120 Hz, un processore MediaTek Dimensity 8100, 8/12 GB di RAM LPDDR5, 128/256 GB di storage UFS 3.1, una fotocamera anteriore da 32 megapixel, una tripla fotocamera posteriore (con sensore primario da 50 megapixel, ultra grandangolare da 8 megapixel e macro da 2 megapixel) e una batteria da 4.500 mAh (con ricarica rapida SuperVOOC a 80 W).

Appuntamento alla prossima settimana per il lancio ufficiale in Cina. Ci auguriamo di avere presto informazioni su quando la nuova serie di OPPO arriverà anche nei mercati europei e in quale fascia di prezzo si andranno a posizionare i vari modelli.

