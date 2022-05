Ci ha pensato direttamente OPPO, nelle prime ore della mattina di oggi, 16 maggio 2022, a mettere fine ai rumor circa l’esistenza di una nuova serie Reno8: la famiglia di smartphone esiste e anzi ha già una data di presentazione ufficiale. La marcia di avvicinamento all’evento prosegue comunque a suon di indiscrezioni: a una settimana esatta dal lancio (cinese), è già possibile mettere insieme la scheda tecnica dettagliata di OPPO Reno8, OPPO Reno8 Pro e OPPO Reno8 SE.

Se questa mattina vi avevamo segnalato numerose offerte interessanti per gli smartphone che attualmente compongono la line-up del produttore cinese, adesso bisogna spostare l’attenzione a ciò che accadrà in un futuro già molto vicino.

OPPO Reno8 Series: ecco quando arriveranno

Nelle prime ore di oggi (orario cinese), OPPO ha pubblicato su Weibo — piattaforma di microblogging molto popolare in Cina — un breve video teaser che fissa l’appuntamento per il lancio della serie OPPO Reno8. Come potete vedere a questo link, la conferenza di presentazione si terrà lunedì prossimo, 23 maggio 2022, alle ore 19.00 cinesi (da noi saranno le 13.00).

Appena una settimana, dunque, e conosceremo ufficialmente la nuova serie di fascia media di OPPO.

OPPO Reno8, Reno8 Pro, Reno8 SE: probabili specifiche tecniche

Il produttore cinese non si è sbilanciato sulle specifiche tecniche degli smartphone in arrivo, tuttavia rumor precedenti parlavano di tre modelli, incluso uno con Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 che si diceva avrebbbe debuttato il 20 maggio. A dirla tutta, si vociferava di una serie di tre modelli articolata analogamente alla precedente, dunque OPPO Reno8, OPPO Reno8 Pro e OPPO Reno8 SE, di cui erano trapelati tutti i SoC; ma ad inizio maggio era rimbalzato anche il nome di un OPPO Reno8 Lite che aveva tutta l’aria di essere un banale rebrand. Unendo i rumor precedenti con quelli riportati due giorni fa da Digital Chat Station, proviamo a stilare le schede tecniche dei nuovi medi di gamma OPPO, in attesa di conferme o di smentite.

OPPO Reno8 Pro: probabili specifiche tecniche

display da 6,7 pollici Full HD+ (2412 x 1080 pixel) AMOLED con refresh rate a 120 Hz

SoC MediaTek Dimensity 8100 a 5 nm, octa-core (4 A78 a 2,85 GHz + 4 A55 a 2,0 GHz) con GPU Mali-G510 MC6 e NPU MariSilicon X

8 GB di RAM LPDDR5 con 128/256 GB di storage UFS 3.1, 12 GB di RAM LPDDR5 con 256 GB di storage UFS 3.1

Android 12 con ColorOS 12

Dual SIM (nano + nano), 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5) + GLONASS, NFC, USB Type-C, speaker stereo, sensore di impronte in-display

fotocamera anteriore da 32 MP con sensore Sony IMX709

fotocamera posteriore con: 50 MP Sony IMX766 con OIS + 8 MP ultra-grandangolare (119° di FoV) + 2 MP macro

batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida SuperVOOC a 80 W

spessore di 7,34 mm e peso di 183 g.

OPPO Reno8: probabili specifiche tecniche

display da 6,62 pollici Full HD+ (2400 x 1080 pixel) AMOLED con refresh rate a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, octa-core (4 A710 a 2,36 GHz + 4 A510 a 1,8 GHz) con GPU Adreno 662 e NPU MariSilicon X

6/8 GB di RAM LPDDR4x con 128 di storage UFS 3.1, 12 GB di RAM LPDDR4x con 256 GB di storage UFS 3.1

Android 12 con ColorOS 12

5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz) 2X2 MIMO, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5) + GLONASS, NFC, USB Type-C, speaker stereo, sensore di impronte in-display

fotocamera anteriore da 32 MP

fotocamera posteriore con: 50 MP Sony IMX766 + 8 MP ultra-grandangolare + 2 MP macro

batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida SuperVOOC a 80 W

spessore di 7,57 mm e peso di 188 g.

OPPO Reno8 SE: probabili specifiche tecniche

display da 6,43 pollici Full HD+ (2400 x 1080 pixel) Fluid AMOLED con refresh rate a 90 Hz

SoC MediaTek Dimensity 1300 a 6nm, octa-core fino a 3 GHz ccon GPU ARM G77 MC9

6/8 GB di RAM LPDDR4x con 128 di storage UFS 3.1, 12 GB di RAM LPDDR4x con 256 GB di storage UFS 3.1

Android 12 con ColorOS 12

Dual SIM (nano+ nano), 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz) 2X2 MIMO, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5) + GLONASS, Galileo, Beidou, NavIC, NFC, USB Type-C, sensore di impronte in-display

fotocamera anteriore da 32 MP con sensore Sony IMX709

fotocamera posteriore con: 50 MP + 8 MP ultra-grandangolare + 2 MP mono

batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida SuperVOOC a 80 W

spessore di 7,67 mm e peso di 179 g.

Digital Chat Station anticipa che il pannello di Reno8 dovrebbe essere un E4 OLED e che il foro per la fotocamera dovrebbe essere nell’angolo in alto a sinistra, che il frame sarà in alluminio. Dal post, inoltre, si evince che Reno8 dovrebbe arrivare nei colori viola, blu e nero, mentre Reno8 SE in viola, azzurro e nero.

È bene precisare che queste specifiche potrebbero riguardare il solo mercato cinese, d’altronde OPPO Reno7, 7 Pro e 7 SE avevano debuttato in Cina a novembre 2021, ma solo Reno7 è arrivato in Italia e per giunta diverso dal modello cinese.

