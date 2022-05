In questo caldo pomeriggio di giovedì 19 maggio 2022 c’è una raccolta di aggiornamenti software per smartphone Android da andare a conoscere nel dettaglio: i dispositivi, facenti capo ai tre brand Samsung, OnePlus e OPPO, appartengono a generazioni e fasce di prezzo molto diverse, anche se in termini di novità troviamo principalmente nuove patch di sicurezza mensili e non molto altro. Insomma, niente a che vedere con le raccolte degli ultimi giorni.

Samsung Galaxy Note 10, Note 10+, Z Flip3 5G, A23: le novità degli aggiornamenti

Gli smartphone del produttore sudcoreano destinatari di questi nuovi aggiornamenti software sono: Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy Note 10+ e Samsung Galaxy A23. Tutti questi modelli si uniscono alla già lunga lista di dispositivi del brand aggiornati alle patch di sicurezza di maggio 2022.

Per maggiori dettagli sulla SMR (Security Maintenance Release) del mese corrente potete visitare il nostro articolo dedicato, intanto scopriamo qualche informazione in più su questi update:

Samsung Galaxy Z Flip3 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione) si sta aggiornando già in Europa, con particolare riferimento all’Italia, tant’è che lo screenshot seguente proviene da un nostro modello. Il file OTA pesa poco meno di 250 MB, la versione firmware introdotta è la F711BXXS2CVD2 e l’aggiornamento comprende anche altri generici bug fix e miglioramenti di stabilità e prestazioni.

(di cui trovate a questo link la nostra recensione) si sta aggiornando già in Europa, con particolare riferimento all’Italia, tant’è che lo screenshot seguente proviene da un nostro modello. Il file OTA pesa poco meno di 250 MB, la versione firmware introdotta è la e l’aggiornamento comprende anche altri generici bug fix e miglioramenti di stabilità e prestazioni. Samsung Galaxy Note 10 e Samsung Galaxy Note 10+ si stanno a loro volta aggiornando in Asia ma anche in Europa, rispettivamente a partire da Malesia e Svizzera. La versione firmware in roll out per questi due modelli è la N97xFXXU8HVE5 , laddove per Samsung Galaxy Note 10+ 5G (che pure si sta aggiornando in Svizzera) è in distribuzione la versione N976BXXU8HVE5 . Anche in questi casi, oltre alle patch di sicurezza mensili, viene riportata la presenza di generici bug fix e miglioramenti di stabilità e prestazioni.

e si stanno a loro volta aggiornando in Asia ma anche in Europa, rispettivamente a partire da Malesia e Svizzera. La versione firmware in roll out per questi due modelli è la , laddove per (che pure si sta aggiornando in Svizzera) è in distribuzione la versione . Anche in questi casi, oltre alle patch di sicurezza mensili, viene riportata la presenza di generici bug fix e miglioramenti di stabilità e prestazioni. Samsung Galaxy A23 è il più economico ma anche il più nuovo di questo lotto di dispositivi, essendo stato ufficializzato appena due mesi addietro. Nel caso di questo modello, il roll out ha preso il via dal Vecchio Continente — con particolare riferimento a Germania e Russia —, mentre Asia, Africa e America si accoderanno nei prossimi giorni. La versione firmware distribuita è la A235FXXU1AVE4 e, oltre alle patch di sicurezza mensili, viene riportata la presenza di generici bug fix e miglioramenti di stabilità e prestazioni.

OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro: le novità dell’aggiornamento

Il produttore cinese ha già portato sul mercato il nuovo top di gamma OnePlus 10 Pro (di cui trovate a questo link la nostra — un po’ delusa — recensione), ma in questo caso si parla dei modelli di punta della passata generazione, ovvero OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro.

Il nuovo aggiornamento per questi due modelli è stato segnalato da alcuni utenti del forum ufficiale, ma non è stato ancora annunciato dal produttore cinese. La versione C.60 della OxygenOS 12 arriva con un file OTA piuttosto corposo (1,5 GB) e introduce una serie di importanti miglioramenti per le funzioni finestre fluttuanti e Split screen, la funzione HyperBoost end-to-end frame rate stabilizer, riduce i tempi di caricamento dei giochi e il consumo energetico e non solo. Mancano all’appello le patch di sicurezza di maggio 2022.

Ecco il changelog leggibile negli screenshot condivisi:

Convenience & efficiency You can now open up to 3 apps in floating windows at the same time in Split screen mode and switch between Floating window and Split screen modes You can now use the Clock app in Quick Return

Connectivity You can now open up to 3 phone windows on your PC

Games Adds the HyperBoost end-to-end frame rate stabilizer Heterogenous graphics: Reduces gaming loads and power consumption (only for some games).



OPPO Reno: le novità dell’aggiornamento

Chiudiamo con OPPO Reno, che ha iniziato ad aggiornarsi anche in Italia nei giorni scorsi. Il capostipite di questa fortunata serie di smartphone riceve le patch di sicurezza di aprile 2022; per il resto, il software rimane fermo alla ColorOS 11.1 con base Android 11.

Come aggiornare smartphone Samsung, OnePlus, OPPO

Non tutti gli aggiornamenti elencati sono disponibili in Europa, ma potete verificarne comunque manualmente la presenza in questo modo:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“;

per i OnePlus, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“;

per gli OPPO, “Impostazioni > Aggiornamenti software“.

Per i due OnePlus, al momento, sono disponibili il link per il download manuale solo per le varianti indiane:

