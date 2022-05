Android 12 continua ad allargarsi a nuovi smartphone e tablet: quest’oggi tocca finalmente a Samsung Galaxy Tab S6, che lo aveva assaggiato lo scorso marzo in Germania, e alla coppia ASUS ZenFone 7 e ASUS ZenFone 7 Pro, con il produttore che riesce a rispettare la promessa di un aggiornamento entro la prima metà del 2022. Andiamo a scoprire le novità.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Tab S6 (SM-T860 e SM-T865)

A distanza di quasi due mesi dall’avvio della distribuzione a partire dalla Germania, i possessori italiani di Samsung Galaxy Tab S6 possono gioire e aggiornare il proprio tablet ad Android 12 con la One UI 4.1. Il rollout riguarda sia la versione Wi-Fi (SM-T860) sia la versione 4G LTE (SM-T865) con rispettivamente i firmware T860XXU4DVD6 e T865XXU4DVD6.

Tra le novità, oltre alle patch di sicurezza di marzo 2022, abbiamo le nuove possibilità di personalizzazione (tramite stili, temi e la tavolozza colori ulteriormente migliorata con la One UI 4.1), i miglioramenti lato privacy (indicatori di utilizzo di microfono e fotocamera, posizione approssimativa, Privacy Dashboard e protezione degli appunti), il rinnovamento di tante app preinstallate (tra cui Tastiera Samsung), i nuovi widget, funzionalità fotografiche ed editor di foto ancora più avanzati, Emoji AR e non solo.

Novità aggiornamento ASUS ZenFone 7 e ASUS ZenFone 7 Pro

Si aggiornano ad Android 12 anche ASUS ZenFone 7 (ZS670KS) e ASUS ZenFone 7 Pro (ZS671KS), perfettamente in linea con la tabella di marcia diffusa dal produttore taiwanese lo scorso ottobre.

La versione in distribuzione graduale è la 31.0210.0210.250 e include ovviamente diverse novità. Tra queste sono inclusi cambiamenti dell’interfaccia, nei Quick Settings, nella tendina delle notifiche, nel pannello del volume, miglioramenti a livello di privacy (come indicatori di utilizzo di microfono e fotocamera, la posizione approssimativa e la Privacy Dashboard) e un generale rinnovamento del sistema (anche nelle app preinstallate come Galleria, Calcolatrice, File Manager e così via). Per ulteriori dettagli potete recarvi qui.

Come aggiornare Samsung Galaxy Tab S6 e ASUS ZenFone 7 Pro

Per aggiornare Samsung Galaxy Tab S6 potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. L’update è disponibile in Italia, quindi dovreste riuscire a trovarlo via OTA fin da subito: in caso contrario non vi resta che attendere qualche ora e riprovare.

Per aggiornare ASUS ZenFone 7 e 7 Pro potete seguire un percorso simile: più precisamente dovete andare in “Impostazioni > Aggiornamento del sistema > Verifica aggiornamento“.

