OnePlus non vede l’ora di presentare la sua ultima creazione, ossia OnePlus Nord 2T 5G. In questi giorni lo smartphone è protagonista di diverse indiscrezioni, ma anche di qualche succosa anticipazione, come quella di oggi: nel ricordarci l’evento di domani, durante il quale saranno svelati anche OnePlus Nord CE 2 Lite 5G e le cuffie OnePlus Nord Buds, la casa cinese si lascia andare e rilascia un’immagine ufficiale di OnePlus Nord 2T 5G.

Poche ore ci separano da OnePlus Nord 2T 5G: eccolo in un’immagine ufficiale

L’evento di presentazione di OnePlus Nord 2T 5G, OnePlus Nord CE 2 Lite 5G e OnePlus Nord Buds è ormai dietro l’angolo: la diretta streaming sarà domani, 19 maggio 2022 alle ore 16:00, e persino la casa cinese non vede l’ora di mostrarci tutto.

La smania è tale da rilasciare con un giorno di anticipo un’immagine ufficiale che ci mostra il design posteriore di OnePlus Nord 2T 5G e persino un post sul forum ufficiale che ne spiega i “segreti”. Lo smartphone arriverà in due colorazioni, denominate Jade Fog e Gray Shadow, ma prima di sceglierle OnePlus ha lavorato a più di dieci versioni diverse.

La Jade Fog è una colorazione verde lucida ispirata alla porcellana, con una finitura tenue, dall’aspetto premium e delicata: solo all’aspetto però, perché il vetro è un Gorilla Glass 5 sia nella parte posteriore sia in quella anteriore. In base a quanto sostiene la casa cinese, all’aperto fa rimbalzare la luce del sole creando un particolare effetto e ricordando un vero cristallo di giada.

La seconda colorazione, più classica, è la Gray Shadow, opaca e scura: ispirata dal look di una pietra che si crogiola al sole, prende spunto dall’iconica cover posteriore SandStone Black di OnePlus One. La texture è ottenuta combinando tecnologia anti-riflesso e microsfere, che aiutano a rendere la parte posteriore più resistente alle impronte digitali e al sudore. Anche qui non manca il vetro Gorilla Glass 5, ovviamente. Le fotocamere risultano integrate all’interno di due grandi moduli circolari, accentuati da cornici argentate che ne evidenziano le forme.

Vi ricordiamo che nei giorni scorsi sono trapelate numerose indiscrezioni, che vanno dal possibile prezzo di vendita in Europa allo svelamento della presenza del chipset Mediatek Dimensity 1300, poi confermata ufficialmente dalla stessa casa cinese. Per scoprire tutto non resta che attendere la presentazione di domani. Cosa vi aspettate da OnePlus Nord 2T 5G?

