OnePlus ha in programma un nuovo evento di presentazione riservato al mercato europeo che porterà al debutto i nuovi OnePlus Nord 2T e OnePlus Nord CE 2 Lite oltre che gli auricolari OnePlus Nord Buds. Per il momento, OnePlus ha già ufficializzato, in India, il Nord CE 2 Lite e le Nord Buds mentre il Nord 2T è apparso brevemente online, con AliExpress che ci ha confermato le sue specifiche, successivamente confermate anche da un video hands-on apparso su YouTube.

Oggi, in attesa della presentazione ufficiale, i nuovi OnePlus Nord 2T e Nord CE 2 Lite tornano in prima pagina grazie ad un nuovo leak che ci conferma i prezzi europei dei due smartphone. Come vedremo, le indiscrezioni fornite da WinFuture, non rappresentano una particolare sorpresa. I due nuovi smartphone andranno a posizionarsi nella parte bassa della gamma OnePlus. Ecco i dettagli completi:

OnePlus Nord 2T sarà l’erede del Nord 2, almeno per il prezzo

Partiamo dal nuovo OnePlus Nord 2T. Lo smartphone, secondo le indiscrezioni di oggi, arriverà sul mercato con un prezzo di partenza di circa 400 euro. Si tratta dello stesso prezzo di lancio dell’OnePlus Nord 2 8/128 GB arrivato sul mercato lo scorso anno e di un prezzo leggermente più alto rispetto a quello del recente OnePlus Nord CE 2 5G, disponibile in Italia a partire da 359 euro (sempre nella variante 8/128 GB). Il futuro OnePlus Nord 3, quindi, partirà da un listino probabilmente superiore rispetto al suo predecessore.

Lo smartphone potrà contare su di un display da 6,43 pollici di diagonale con pannello AMOLED con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. A proteggere il display ci sarà il vetro Gorilla Glass 5. Lo smartphone potrà contare sul SoC MediaTek Dimensity 1300 supportato da 8 GB di RAM e da 128/256 GB di storage. Ci sarà anche una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80 W. Il comparto fotografico includerà una tripla camera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel.

OnePlus Nord CE 2 Lite: nuovo entry level da 300 euro

Passiamo ora al nuovo OnePlus Nord CE 2 Lite, destinato ad occupare una fascia più bassa rispetto al Nord 2T, diventando il nuovo entry level della gamma OnePlus. Secondo le prime indiscrezioni, il suo prezzo di lancio sarà di 300 euro (probabilmente 299 euro) per la variante base (6/128 GB). Il nuovo smartphone andrà, quindi, a posizionarsi ben al di sotto rispetto al Nord CE 2 5G che, come sottolineato in precedenza, parte da 359 euro.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il nuovo OnePlus Nord CE 2 Lite può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 695 e su di un display IPS LCD da 6,59 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 90 Hz. Lo smartphone è dotato di una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33 W, sensore di impronte digitali laterale e tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 Megapixel.

Tutti i dettagli sui nuovi smartphone di casa OnePlus arriveranno con la presentazione ufficiale del prossimo 19 maggio. Non ci resta che attendere, quindi, pochi giorni per saperne di più. Le vendite dovrebbero partire già entro la fine del mese di maggio.