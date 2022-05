Apex Legends di Electronic Arts è attualmente uno dei battle royale free-to-play più popolari e ora è finalmente giocabile anche sui dispositivi mobili Android.

Il tanto atteso Apex Legends Mobile offre un’esperienza fedele alle versioni per PC e console, pur non condividendo lo stesso ecosistema come Fortnite, tuttavia ci sono delle novità esclusive, come ad esempio Fade, la prima Leggenda esclusiva per la versione mobile del gioco.

Ci sono dei compromessi, ma è Apex sullo smartphone

La grafica non è al livello delle versioni PC e console, ma sono stati rivisti più che altro i controlli di gioco per adattarsi ai dispositivi mobili, a partire dalla mira automatica e altri automatismi relativi al looting e all’apertura delle porte. Oltre alla modalità battle royale principale e alla modalità Arena è disponibile anche il deathmatch a squadre.

Per risultare fruibile sugli smartphone Apex Legends Mobile è chiaramente sceso a compromessi e l’esperienza complessiva può essere paragonata a quella offerta da Call of Duty Mobile.

Apex Legends Mobile è disponibile per Android gratuitamente supportato da acquisti in-app opzionali. A seguire trovate il trailer e il badge per individuare il gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 6.0 o versioni successive.

