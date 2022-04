Nel pomeriggio di oggi, 7 aprile 2022, OPPO ha presentato in Italia il suo nuovo modello di fascia media OPPO Reno7, che riporta in auge la peculiare fotocamera Microlens vista lo scorso anno a bordo del flagship OPPO Find X3 Pro (che di recente abbiamo messo a confronto col più nuovo OPPO Find X5) e presenta alcune differenze significative rispetto al modello annunciato in Cina nel mese di novembre dello scorso anno.

OPPO Reno7: caratteristiche tecniche

Con OPPO Reno7, il produttore cinese ha puntato con forza sul comparto fotografico, tanto che le prime caratteristiche tecniche messe in evidenza comprendono la fotocamera anteriore Ultra-Sensing Selfie con sensore IMX709 progettato in collaborazione con Sony e, soprattutto, l’interessante fotocamera Microlens. Per il resto, lo smartphone arriva sul mercato con la ColorOS 12 con base Android 12 e supporta la ricarica rapida SuperVOOC fino a 33 watt.

Scheda tecnica di OPPO Reno7

Quello arrivato in Italia, a ben vedere, è il modello OPPO Reno7 4G annunciato a fine marzo, con SoC Qualcomm Snapdragon 680 4G, in luogo dello Snapdragon 778G con connettività 5G del modello presentato in Cina a novembre. La sua scheda tecnica completa comprende:

Dimensioni: 159,9 x 73,2 x 7,5 mm

x x Peso: 175 grammi

Display: AMOLED da 6,43” con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz

da con risoluzione e refresh rate a SoC: Qualcomm Snapdragon 680 4G con GPU Adreno 610

con GPU Memoria RAM: 8 GB (LPDDR4X)

(LPDDR4X) Memoria per l’utente: 256 GB (UFS 2.2) espandibili tramite microSD

(UFS 2.2) espandibili tramite microSD Fotocamera anteriore: sensore Sony IMX709 da 32 MP (f/2.4)

da (f/2.4) Tripla fotocamera posteriore: Sensore principale da 64 MP (f/1.7) Sensore macro da 2 MP (f/3.3) Sensore per la profondità di campo da 2 MP (f/2.4)

fotocamera posteriore: Jack audio da 3,5 mm

Connettività: Dual 4G VoLTE Wi-Fi 5 (802.11 ac, dual band) Bluetooth 5.1 GPS NFC USB Type-C

Batteria: unità da 4500 mAh con ricarica rapida 33W SUPERVOOC

con ricarica rapida Software: ColorOS 12.1 basata su Android 12

Fotocamera e software

Comparto fotografico e funzioni dedicate

A proposito del comparto fotografico di OPPO Reno7, alla fotocamera posteriore principale da 64 MP se ne affiancano una da 2 MP di profondità e una Microlens da 2 MP con ingrandimento 15x o 30x (quella di Find X3 Pro è da 3 MP), attorno alla quale è presente una Orbit Light di riempimento sfruttata per varie funzioni, come: aiutare gli utenti a catturare ogni dettaglio, notificare che la fotocamera è in funzione, fungere da LED di notifica (per messaggi, sessioni di gioco e durante la ricarica).

L’altra peculiarità trova posto anteriormente: la fotocamera da 32 MP fa uso di un sensore RGBW IMX709, al debutto mondiale su OPPO Reno7. Trattasi di un sensore con matrice di pixel RGBW e algoritmo Quadra Binning sviluppato da OPPO, che promette benefici notevoli: secondo quanto dichiara OPPO, il sensore è in grado di catturare il 60% di luce in più rispetto ai sensori RGGB standard, riducendo il rumore fino al 35% e offrendo immagini più chiare in condizioni di scarsa luminosità.

Tra le funzioni dedicate al comparto fotografico si segnalano poi: modalità Ritratto Effetto Bokeh, Selfie HDR, Portrait Retouching, AI Palette, Ultra-Clear 108MP Image, AI Scene Enhancement e Flash Snapshot.

Software: ColorOS 12 e ottimizzazioni

OPPO Reno7 arriva sul mercato con la ColorOS 12 preinstallata, con aspetto grafico rinnovato, prestazioni migliori e icone 3D. La nuova versione della ColorOS porta con sé anche numerose ottimizzazioni: grazie all’AI System Booster, viene ottimizzata l’allocazione delle risorse e ridotta la frammentazione della memoria; si segnalano inoltre Game Focus Mode, AI Frame Rate Stabilizer e Ultra Touch Response.

Sul piano della semplificazione della user experience, OPPO segnala le Air Gesture, che permettono di rispondere alle chiamate, silenziarle o scorrere su e giù per le pagine muovendo le mani sullo schermo, e Adaptive Sleep, che mantiene lo schermo attivo quando il telefono è in uso.

Funzioni come Smart Notification Hiding aiutano a proteggere la privacy dell’utente quando un’altra persona sta guardando lo schermo. La ColorOS 12 ha ricevuto certificazioni di terze parti come ISO, ePrivacy e TrustArc in materia di sicurezza e privacy dei dati dell’utente.

Design e immagini

OPPO Reno7 incarna quello che il produttore chiama Ultra-Slim Retro Design e viene proposto in due colori: Sunset Orange con finiture in pelle e vetroresina e Cosmic Black con l’iconica finitura OPPO Glow (della cui realizzazione vi avevamo parlato in un articolo dedicato). La scelta della colorazione, stanti i materiali diversi, non incide sul peso (circa 175 g), ma sullo spessore sì: la variante Sunset Orange è spessa 7,54 mm, quella Cosmic Black 7,49 mm.

Prezzi, disponibilità e offerta lancio

OPPO Reno7 arriva in Italia ed è disponibile a partire da oggi in esclusiva online su OPPO Store e Amazon nella colorazione Cosmic Black; quella Sunset Orange in pre-ordine da oggi su OPPO Store, dal 22 aprile anche su Amazon.

Fino al 21 aprile saranno disponibili le seguenti promozioni lancio:

Acquistando o preordinando Reno7 su OPPO Store è possibile abbinare allo smartphone anche OPPO Watch Free e OPPO Enco Air al prezzo totale di 329,99€ .

è possibile abbinare allo smartphone anche OPPO Watch Free e al prezzo totale di . Acquistando Reno7 nella colorazione Cosmic Black su Amazon, lo smartphone è disponibile al

prezzo di 299,99€ con la possibilità di usufruire di un coupon del valore di 20€ applicabile

direttamente sul prodotto.

