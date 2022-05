In casa Oppo è già tempo di pensare alla nuova Oppo Reno 8 Series. La nuova gamma di smartphone è attesa al debutto ufficiale nel corso delle prossime settimane. In queste ore, in attesa de primi dettagli ufficiali, emergono online alcune informazioni in merito alle specifiche dei nuovi Oppo Reno 8. Il brand cinese ha in cantiere tre diversi smartphone che dovrebbero arrivare anche in Europa nel corso della seconda metà del 2022. Due avranno SoC MediaTek mentre uno potrà contare su di una novità assoluta di casa Qualcomm. Vediamo i nuovi dettagli sulle specifiche dei futuri componenti della Oppo Reno 8 Series.

La nuova Oppo Reno 8 Series sta arrivando: ecco i SoC dei tre smartphone

La nuova gamma Oppo Reno 8 si articolerà in tre diverse varianti. Sul mercato, infatti, sono attesi l’Oppo Reno 8 SE, che sarà la proposta d’accesso alla gamma, l’Oppo Reno 8, versione intermedia della famiglia, e il top di gamma Oppo Reno 8 Pro. Ogni smartphone potrà contare su di un SoC specifico, un dettaglio che aiuterà la diversificazione dell’offerta da parte di OPPO. Secondo quanto rivelato dall’insider cinese Digital Chat Station, due smartphone della Oppo Reno 8 Series potranno contare su SoC MediaTek mentre un terzo presenterà un SoC Qualcomm.

Il futuro Reno 8 SE arriverà sul mercato con il SoC MediaTek Dimensity 1300 mentre il top di gamma Reno 8 Pro potrà contare sul SoC Dimensity 8100 in grado di offrire un livello di performance decisamente superiore. Nel mezzo della gamma, invece, troveremo Oppo Reno 8. Lo smartphone sarà uno dei primi modelli a portare sul mercato il nuovo Snapdragon 7 Gen 1 di cui sono emersi i primi dettagli sulle prestazioni nel corso dei giorni scorsi.

Per il momento, le altre specifiche dei tre smartphone di Oppo sono ancora da definire. Per tutti e tre dovrebbe esserci spazio per un display AMOLED con refresh da 120 Hz ma le dimensioni, per ora, sono tutte da verificare. Per quanto riguarda l’Oppo Reno 8 con Snapdragon 7 Gen 1 dovrebbe esserci anche il supporto alla ricarica rapida da 80 W, caratteristica che potrebbe essere ripresa anche dagli altri due smartphone. Da notare che sul Pro dovrebbe debuttare anche la NPU MariSilicon X, per ora proposta esclusivamente sulla gamma Find.

Maggiori dettagli sui tre nuovi smartphone di Oppo arriveranno nel corso delle prossime settimane. Il debutto della nuova gamma è atteso per il prossimo mese di giugno o, al massimo, per il mese di luglio in Cina ed India. In futuro, inoltre, i nuovi smartphone di casa Oppo potrebbero ritagliarsi uno spazio anche sul mercato europeo. Staremo a vedere quali saranno le scelte del brand.