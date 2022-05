Sono iniziate due settimane di forti sconti per OPPO su Amazon, promozioni che colpiscono direttamente tutti i prodotti dai meno ai più recenti come ad esempio i neo arrivati sul mercato OPPO Reno7 di fascia bassa, Find X5 Lite, Find X5 e Find X5 Pro. Un’occasione imperdibile dunque se avevate deciso di dare fiducia ad uno dei brand che più di tutti si sta distinguendo per innovazione e qualità.

In offerta tutta la gamma Find X5

A spiccare fra queste nuove offerte OPPO di maggio ci sono indubbiamente i nuovi smartphone della serie Find che rappresentano il fiore all’occhiello dell’azienda. OPPO Find X5 Lite è quello più economico e al tempo stesso più contenuto nelle caratteristiche tecniche e nello sconto dato che passa da 499 Euro di listino a 469 euro. OPPO Find X5 invece risulta essere molto interessante perché, come visto nella nostra recensione, si tratta di un prodotto non troppo diverso dal suo fratello maggiore, ha semplicemente un processore del 2021 (lo Snapdragon 888) ma al tempo stesso risulta anche più compatto e quindi più maneggevole, resta l’estrema qualità sui restanti ambiti come display, materiali, software, etc. Passa da 999 Euro di listino a 899 Euro.

Il più corazzato della famiglia invece, OPPO Find X5 Pro, passa da 1299 Euro a 1199 Euro, cifra decisamente più interessante posizionandolo poco sotto rispetto alla concorrenza. È uno smartphone che dispone non solo del nuovo processore Snapdragon 8 Gen 1 ma anche di un co-processore fotografico, il MariSilicon X

Tante altre ottime offerte sui prodotti OPPO

Come dicevamo in offerta non ci sono solo i portabandiera ma anche quegli smartphone, smartwatch e smartband da poca spesa tanta resa. Come ad esempio il nuovo arrivato sotto i 300 Euro OPPO Reno7 che, con la sua fotocamera a microscopio, dà qualcosa di diverso rispetto alla concorrenza. Esteticamente è un prodotto molto bello, con la cover posteriore in finta pelle, e specifiche tecniche niente male come il processore Mediatek Dimensity 900, il display AMOLED a 90 Hz, il set fotografico a disposizione e la batteria da 4500 mAh a 65W di ricarica rapida. Disponibile in offerta a 279 Euro invece di 329 Euro.

Fra le altre offerte troviamo:

In questa pagina dedicata su Amazon.it puoi trovare tutte le offerte disponibili aggiornate.