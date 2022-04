Arrivano nuove indiscrezioni sul prossimo top gamma di Xiaomi, il tanto chiacchierato Xiaomi 12 Ultra, il cui arrivo potrebbe essere più vicino del previsto. Nel frattempo, prendono quota le possibilità che i prossimi medio-gamma di OPPO della serie OPPO Reno8 saranno i primi smartphone ad essere dotati dell’inedito SoC Snapdragon 7 Gen 1 di Qualcomm.

Vediamo, con ordine, tutto ciò che è trapelato nelle ultime ore su questi smartphone Android grazie al solito Digital Chat Station che, sul social network Weibo, ha messo in pubblica piazza tutte le informazioni in suo possesso su questi inediti dispositivi.

Xiaomi 12 Ultra con ricarica a 150 W o forse no?

Ormai si è capito: il colosso cinese Xiaomi si sta preparando alla presentazione ufficiale del suo top di gamma 2022 per eccellenza, ovvero Xiaomi 12 Ultra, uno smartphone che dovrebbe essere una spanna sopra ai suoi fratelli minori Xiaomi 12X, Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro e che dovrebbe tuffarsi nella mischia dei top camera-phone, grazie anche alla nuova collaborazione con Leica.

Sebbene sia recentemente trapelato un poster promozionale che riportava il lancio imminente, il 10 maggio 2022, dello Xiaomi 12 Ultra, il leaker DCS ha riportato alcune informazioni relative a un top gamma Xiaomi in dirittura d’arrivo dotato del nuovo SoC top gamma di Qualcomm, ovvero lo Snapdragon 8 Gen 1+, e del supporto alla ricarica ultra-rapida a 150 W. Si tratterebbe del primo smartphone di Xiaomi capace di spingersi così in là con la velocità di ricarica e sarebbe anche uno dei primi smartphone ad ospitare lo Snapdragon 8 Gen 1.

Sul SoC, grazie anche al poster promozionale, siamo tutti d’accordo; a prescindere da ciò, molte fonti danno lo Xiaomi 12 Ultra come già pronto al lancio e, di conseguenza, potrebbe non essere lui lo smartphone con la ricarica a 150 W di cui si parla.

Per dovere di cronaca, visto che il leaker non menziona esplicitamente il nome dello smartphone, va infatti sottolineato che Xiaomi ha in cantiere altri due smartphone di fascia top oltre allo Xiaomi 12 Ultra, ovvero gli Xiaomi MIX 5 e MIX Fold 2.

Pertanto, Xiaomi 12 Ultra potrebbe mancare l’appuntamento con la ricarica a 150 W e dovrà “accontentarsi” della ricarica a 120 W. Oltre a questo aspetto, c’è molta attesa di conoscere le potenzialità fotografiche del nuovo comparto messo a punto da Leica che, stando ai rumor trapelati finora, potrebbe essere enorme e avere prestazioni di assoluto rilievo; vedremo cosa ne penserà DXOMARK, soprattutto dopo gli ottimi punteggi totalizzati dal predecessore Xiaomi Mi 11 Ultra.

OPPO Reno8 potrebbe essere il primo con lo Snapdragon 7 Gen 1

Già da qualche tempo si parla dei prossimi smartphone di fascia media del produttore cinese OPPO, ovvero gli OPPO Reno8: non sappiamo ancora con certezza da quanti smartphone sarà composta la nuova serie (si parla di almeno tre modelli) ma cominciamo ad apprendere alcuni informazioni sulle specifiche tecniche di questi smartphone.

Stando a quanto riportato dal leaker DCS, OPPO Reno8 sarà il primo smartphone dotato dell’inedito SoC Snapdragon 7 Gen 1 che Qualcomm dovrebbe svelare, assieme allo Snapdragon 8 Gen 1+, nel mese di maggio. Le informazioni, però, coprono anche gli altri membri della famiglia che potrebbero ospitare un SoC MediaTek Dimensity di fascia alta e il chip proprietario MariSilicon X (visto sui recenti OPPO Find X5), un processore neurale per l’elaborazione delle immagini.

Su OPPO Reno8 il leaker è entrato più nello specifico, rivelandone il codice del modello (PGAM10) e quelle che potrebbero essere le sue specifiche peculiari; ve le riportiamo di seguito:

Display OLED da 6,55” con risoluzione FHD+ e refresh rate a 120 Hz

da con risoluzione e refresh rate a SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 con GPU Adreno 662

con GPU Memorie RAM LPDDR5

Memorie per l’utente UFS 3.1

Fotocamera anteriore da 32 MP

Tripla fotocamera posteriore ( 50 + 8 +2 MP ) con sensore principale Sony IMX766

+ +2 ) con sensore principale Sony Lettore delle impronte digitali sotto al display

Batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 80 W

Un ultimo appunto va fatto sull’inedito SoC Snapdragon 7 Gen 1: questo, dovrebbe essere prodotto con processo produttivo a 4 nm (forse prodotto da Samsung) e dotato di una CPU octa-core con frequenza massima operativa a 2,36 GHz, costituita da quattro core di potenza Cortex-A710 (@ 2,36 GHz) e quattro core di efficienza Cortex-A510 (@ 1,84 GHz), e della GPU Adreno 662.

Stando a tutte queste informazioni, i nuovi OPPO Reno8, Reno8 Pro e Reno8 Pro+ (dovrebbero essere questi i nomi dei tre smartphone) potrebbero essere presentati a cavallo tra maggio e giugno, subito dopo l’annuncio dei nuovi SoC da parte di Qualcomm.

