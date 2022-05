È arrivato nelle scorse ore un altro importante riconoscimento per Iliad, che anche per il 2022 si conferma come primo operatore di telefonia mobile italiano per rapporto qualità-prezzo secondo l’indagine svolta dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF).

Nelle scorse settimane ci eravamo occupati di Iliad principalmente per l’apertura di un nuovo flagship store e per il meccanismo di cambio offerta utilizzabile dai già clienti. Adesso, invece, vediamo questo nuovo attestato della bontà del lavoro svolto dall’operatore.

ITQF premia Iliad per il secondo anno consecutivo

Pochi giorni addietro vi avevamo raccontato di come OpenSignal avesse conferito a Vodafone la palma di migliore operatore italiano di telefonia mobile, tuttavia l’indagine dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza qui presa in esame non valuta il solo aspetto qualitativo, bensì la qualità in relazione ai prezzi praticati, dunque il rapporto qualità-prezzo che gli operatori nostrani sono in grado di offrire ai clienti.

Ebbene, l’Istituto Tedesco Qualità e Finanza, che anche quest’anno ha collaborato con il media-partner Affari&Finanza (A&F) de la Repubblica, aveva già premiato Iliad per questo aspetto lo scorso anno e ne ha confermato il primato anche nel secondo anno della ricerca.

Come sottolineato in sede di presentazione dei risultati dell’indagine, “La ricerca indipendente condotta dall’ITQF ha permesso di stilare la classifica delle 500 aziende italiane con il miglior rapporto Qualità-Prezzo del 2022”. Ai fini dell’indagine, sono stati raccolti i giudizi di oltre 700.000 clienti su 100 settori dell’economia italiana, sulla base di un sondaggio

rappresentativo della popolazione. I più curiosi possono consultare l’indagine completa e tutti i risultati che ne sono emersi a questo link.

Per quanto riguarda il settore della telefonia mobile, i consumatori hanno premiato Iliad, che sin dal suo arrivo in Italia nel 2018 ha portato avanti una strategia costruita attorno ai dettami di chiarezza e trasparenza, aggiungendovi poi importanti investimenti necessari alla crescita della rete proprietaria e al miglioramento di una copertura che inizialmente non era proprio capillare. Nell’ambito della valutazione delle proprie esperienze e della formulazione dei propri giudizi, i clienti hanno posto l’accento sulla soddisfazione non solo per la qualità del servizio offerto, ma anche per la trasparenza e per l’assenza di vincoli e costi nascosti delle offerte telefoniche di Iliad.

Alla luce di queste considerazioni, i consumatori italiani hanno giudicato proprio Iliad come la migliore per la categoria di riferimento, arrivando così ad attribuirle per il secondo anno di seguito il sigillo “Top Qualità-Prezzo. N° 1 Telefonia Mobile 2022” di ITQF.

Numeri della crescita e parole di soddisfazione

Questo nuovo riconoscimento è stato commentato con entusiasmo dal CEO di Iliad Italia, Benedetto Levi, che si è espresso in questi termini:

«Siamo entusiasti di ricevere ancora una volta il premio: a meno di quattro anni dal nostro ingresso in Italia abbiamo già ottenuto per due anni consecutivi questo importante riconoscimento. Siamo particolarmente orgogliosi di questo risultato, ma soprattutto delle opinioni degli utenti su cui si fonda. Il costante ascolto è tra le nostre priorità più importanti: solamente così possiamo conoscere le esigenze degli utenti e continuare a presentare al mercato e agli utenti la qualità e la trasparenza che ci contraddistinguono».

D’altra parte, la forte crescita ottenuta nel 2021, il superamento di quota 8,5 milioni di clienti in meno di quattro anni e il tasso di soddisfazione dei clienti superiore al 97% (risultato di un’indagine Ipsos di gennaio 2022) non mentono. A partire da gennaio 2022, inoltre, Iliad sta provando a replicare la propria ricetta vincente anche nel settore della telefonia fissa.

Di contro, non vanno dimenticate due recenti docce gelate arrivate per un operatore che da anni cerca di affermarsi sotto i vessilli della trasparenza: lo stop allo spot dell’offerta fibra in quanto ritenuto ingannevole e la sanzione da 1,2 milioni di euro comminata dall’AGCM per pratiche commerciali ingannevoli.

Per tutte le notizie sulle offerte telefoniche di Iliad potete visitare la nostra pagina dedicata.

