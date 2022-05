Da alcuni mesi, Iliad consente ai già clienti di richiedere il cambio offerta mobile. Si tratta di una procedura che permette di cambiare la tariffa attiva per passare ad un’altra offerta più ricca. Anche nel corso del mese di maggio è possibile richiedere il cambio offerta Iliad che continuerà, però, ad essere possibile solo in alcuni casi e limitatamente al passaggio a Giga 120, unica offerta dell’operatore che consente di accedere al 5G Iliad e soluzione utile per avere lo sconto sulla fibra ottica. Vediamo i dettagli completi:

Come fare il cambio offerta con Iliad a maggio 2022: è possibile attivare Giga 120

La procedura di cambio offerta con Iliad è, a tutti gli effetti, un upgrade dell’offerta. In sostanza, tale procedura è possibile solo per passare a Giga 120, la tariffa più completa del listino dell’operatore. Non è possibile, invece, passare a Giga 80, più economica ma con meno Giga (e senza la possibilità di utilizzo della rete 5G) rispetto a Giga 120. Cambiare offerta è, quindi, una scelta consigliata a tutti i già clienti Iliad che puntano ad attivare un’offerta con più Giga e/o a sfruttare il 5G.

Questa procedura non prevede costi di alcun tipo. Non c’è un contributo di attivazione e non ci sono penali per la disattivazione dell’offerta precedente. Da notare, inoltre, che si tratta di una procedura irreversibile. La tariffa disattivata a seguito del cambio offerta non potrà essere ripristinata. La nuova tariffa (Giga 120) non sarà attiva da subito ma dal rinnovo successivo dell’offerta attiva. Se l’offerta attiva è sospesa (per credito insufficiente) il cambio offerta Iliad sarà, invece, immediato.

Per eseguire il cambio offerta Iliad a maggio 2022 è sufficiente:

accedere all’Area Personale del sito Iliad utilizzando le credenziali del proprio account oppure, con il proprio smartphone sotto rete Iliad, sfruttando il login automatico

utilizzando le credenziali del proprio account oppure, con il proprio smartphone sotto rete Iliad, sfruttando il login automatico andare nella sezione La Mia Offerta e scegliere Cambio offerta e confermare

Completata la procedura, Iliad inviare via e-mail e SMS una conferma dell’avvenuta attivazione al cliente. Il cambio dell’offerta comporta l’accettazione delle nuove condizioni contrattuali in cui le condizioni “Per sempre” si riferiscono alla sola tariffa mensile e non a tutte le altre condizioni dell’offerta (come i bundle di minuti, SMS e Giga o i servizi aggiuntivi). È bene specificare, in ogni caso, che Iliad non ha mai rimodulato alcuna sua offerta in questi quasi quattro anni di presenza sul mercato italiano.

Cosa include Giga 120?

Il cambio offerta con Iliad comporta l’attivazione di Giga 120. L’offerta proposta dall’operatore include:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali e verso oltre 60 destinazioni internazionali

SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

120 GB in 4G e 5G sotto rete Iliad (una volta finiti i Giga, la connessione può continuare a consumo al costo di 90 centesimi per 100 MB ma solo previa espressa richiesta del cliente)

sotto rete Iliad (una volta finiti i Giga, la connessione può continuare a consumo al costo di 90 centesimi per 100 MB ma solo previa espressa richiesta del cliente) tutti i servizi accessori inclusi nel canone

Giga 120 presenta un costo di 9,99 euro al mese con addebito su credito residuo (o sul conto corrente se il cliente lo richiede). L’offerta in questione è compatibile con l’offerta Iliadbox per la fibra ottica a casa. Attivando Giga 120, quindi, è possibile ottenere lo sconto di 8 euro al mese sul canone della fibra Iliad (ma è necessario attivare il pagamento automatico su conto corrente). In questo modo, l’offerta fibra di Iliad è disponibile a 15,99 euro al mese.