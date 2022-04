Iliad continua a portare avanti il proprio lavoro di copertura capillare del territorio italiano e non lo fa soltanto investendo sulla rete proprietaria, ma anche espandendo la propria rete di distribuzione: stando a quanto si evince dal sito ufficiale dell’operatore, c’è un nuovo Store di prossima apertura a Padova, sarà il secondo nella regione Veneto e Iliad ha avviato la ricerca di alcune figure professionali per il punto vendita.

Se il mese di marzo di Iliad si era chiuso con una notizia decisamente spiacevole, quello di aprile è stato ricco di novità importanti: dal sodalizio con WINDTRE alle nuove offerte telefoniche, passando per l’interessamento verso la divisione Consumer di TIM.

Iliad Store a Padova: posizioni lavorative aperte

Verso la fine del mese di febbraio Iliad aveva finalmente introdotto un comodo strumento — una mappa interattiva — per aiutare i clienti e potenziali tali ad individuare il punto vendita più vicino; un mese più tardi, l’operatore telefonico aveva tagliato il nastro del nuovo Store di Brescia, il numero 26 a livello nazionale.

Ebbene, tra non molto questo numero andrà nuovamente aggiornato, perché — come è consuetudine — con l’avvicinarsi dell’apertura di un nuovo Iliad Store, nella pagina dedicata sul sito dell’operatore sono spuntati gli annunci relativi alle posizioni lavorative aperte. Nel caso di specie, Iliad sta cercando uno Store Manager e uno Store Consultant per il punto vendita flagship di Padova, di cui, però, non viene ancora segnalata la precisa ubicazione. A questo proposito, al momento è possibile soltanto fare qualche ipotesi di carattere generico: nella città di Padova, Iliad è già presente con una rete di Corner, Point e punti Express, ma questo sarà il primo vero Iliad Store; le posizioni più probabili sono alternativamente il centro della città e un centro commerciale.

Come detto in apertura, questo sarà il secondo Store di Iliad in Veneto dopo quello di Mestre (per il quale, tra l’altro, trovate alcune posizioni lavorative aperte a questo link).

La data di apertura dell’Iliad Store numero 27 non è ancora nota, ma le figure professionali ricercate sì, ecco maggiori dettagli e come candidarsi.

Iliad Store Manager a Padova: candidatura

Ecco come Iliad descrive tale posizione:

“In questo ruolo chiave, sarai un leader d’ispirazione che motiverà la sua squadra e permetterà allo store di raggiungere il suo massimo potenziale. Come Store Manager dovrai: • Sviluppare un clima positivo di collaborazione, motivando e supportando la squadra per aiutarla a raggiungere i risultati;

• Creare delle solide relazioni con i tuoi dipendenti e con i clienti;

• Comprendere le esigenze dei clienti e fornire loro le soluzioni migliori;

• Contribuire allo sviluppo del negozio grazie alle tue competenze, alla tua esperienza e alle tue idee;

• Essere un leader ambizioso, dotato di autonomia e pienamente responsabile della gestione dello store”.

Questi, invece, i requisiti richiesti:

• Hai l’anima di un leader e sai motivare il tuo team per offrire ai clienti un servizio di massima qualità;

• Possiedi eccellenti doti gestionali e dimostri un’attitudine pragmatica e concreta;

• Sai adattarti e gestire situazioni impreviste e ami lavorare in un ambiente dinamico e innovativo;

• Sei curioso e hai voglia di metterti in gioco e di apprendere;

• Hai maturato una pregressa esperienza di almeno 3 anni nella gestione di un team in negozi del settore telecomunicazioni.

Siete interessati? Inviate la vostra candidatura a questo link.

Iliad Store Consultant a Padova: candidatura

La posizione di Store Consultant (prima Store Assistant) viene descritta in questi termini da Iliad:

“Vivrai un’esperienza emozionante in una squadra eccezionale: Sarai d’ispirazione per una nuova generazione di clienti, illustrando loro la ricchezza dei nostri servizi;

Ti prenderai cura dei clienti, comprenderai le loro esigenze e fornirai loro la migliore soluzione;

Renderai comprensibile il gergo tecnico utilizzando un linguaggio semplice e chiaro, e condividerai il tuo entusiasmo per il nostro brand;

Assicurerai che ogni cliente sia pienamente soddisfatto”.

Ed ecco i requisiti richiesti:

Sei allegro, cordiale, aperto e ami condividere le tue conoscenze con gli altri;

Hai esperienza nel servizio in-store o nel servizio clienti, e ti piace aiutare gli altri;

Sei un appassionato delle innovazioni di Iliad e riconosci i valori del nostro marchio;

Ti piace lavorare in team e sai essere reattivo e proattivo;

Sei motivato ad imparare e crescere in un ambiente in continua evoluzione. L’esperienza nel settore delle telecomunicazioni sarà considerata un plus.

Tutte le candidature possono essere inviate a questo link.

A proposito di lliad

Nella giornata di ieri, il CEO Benedetto Levi ha pubblicato un tweet per ricordare la partecipazione di Iliad al progetto “Italia Brilla – Costellazione 2022”, che si pone il nobile obiettivo di combattere le ‘disuguaglianze educative con la connettività e con le stelle’.

