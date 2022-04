Dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) arriva lo studio “TOP Qualità-Prezzo 2022“, grazie al quale abbiamo la possibilità di scoprire quali sono secondo i consumatori i migliori brand operanti in Italia per quanto riguarda questo specifico aspetto.

L’indagine in questione è stata condotta a febbraio ed ha visto il coinvolgimento di oltre 700mila clienti di circa 1.300 aziende che svolgono le loro attività in oltre 100 settori dell’economia del nostro Paese.

Agli intervistati è stato chiesto il livello di soddisfazione relativamente al rapporto qualità-prezzo di una serie di brand, con la possibilità di esprimere un giodizio secondo una scala di approvazione da 1 a 5 – Entusiasta (1); Molto soddisfatto (2); Soddisfatto (3); Poco soddisfatto (4); Non soddisfatto (5) – con inclusa la possibilità di definirsi non in grado di valutare il rapporto qualità-prezzo e di non conoscere il brand. In pratica, il valore più basso è quello che indica il più elevato livello di soddisfazione rispetto al rapporto qualità-prezzo.

L’Istituto Tedesco Qualità e Finanza valuta telefonia e streaming

Lo studio dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza ha preso in considerazione anche il settore della telefonia e in campo mobile Iliad si è confermato per il 2022 al primo posto di questa speciale classifica, seguito da ho. Mobile, CoopVoce, Kena Mobile, Fastweb Mobile e Very Mobile.

Da notare che in ambito mobile, eccezion fatta per Iliad, le prime posizioni sono occupate tutte da operatori telefonici virtuali.

Passando al settore della telefonia fissa (o “Internet casa”), la classifica vede al primo posto Sky WiFi, seguito da Aruba, Fastweb, TIM, Vodafone, WINDTRE ed Eolo.

Per quanto riguarda invece il settore dei servizi streaming, in ambito video il brand migliore per rapporto qualità-prezzo secondo gli utenti italiani è Netflix, seguito da Amazon Prime Video e Disney+.

In ambito musicale, invece, la classifica vede al primo posto Amazon Music, seguito da YouTube Music e Spotify.

I risultati di questo studio dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza rispecchiano le vostre esperienze?

Potete trovare tutte le categorie di questo studio sul sito ufficiale.