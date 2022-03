Iliad sta puntando forte sul mercato italiano e, finora, i risultati ottenuti gli stanno dando ragione: l’operatore arrivato nel nostro Paese promettendo trasparenza e un taglio netto con le cattive abitudini della concorrenza (i.e. costi nascosti, rimodulazioni) inizia il quarto anno di attività ricordando la forte crescita messa a referto anche nel 2021.

Di questi importanti risultati Iliad aveva già parlato lo scorso gennaio, in occasione del lancio della sua prima offerta di rete fissa — costruita sui due pilastri della fibra FTTH e della iliadbox — in Italia. Per la verità, quel lancio non è andato esattamente liscio, tra l’esposto del Codacons e lo stop allo spot ritenuto ingannevole. In questa sede, comunque, è il 2021 dell’operatore a finire sotto la lente.

Il 2021 di Iliad tra quota di mercato e rete proprietaria

Iliad ha chiuso il 2021 con una base di clienti superiore a 8,5 milioni e una quota di mercato superiore al 10%.

L’operatore non ha mancato di porre l’accento sull’impegno profuso per contribuire allo sviluppo del settore in Italia, ricordando gli investimenti effettuati, pari a 413 milioni di euro e destinati soprattutto all’implementazione della propria infrastruttura di rete radio mobile in tutta Italia. Anche sul fronte della rete proprietaria, l’operatore segnala risultati superiori alle aspettative, con oltre 8.700 siti attivati.

Gli altri numeri significativi riportati dall’operatore comprendono: un fatturato 2021 in crescita del 19% rispetto al 2020 e pari a 802 milioni di euro; un EBITDAaL positivo per il primo anno, a 80 milioni di euro.

Un altro dato al quale Iliad ha dimostrato di tenere molto è quello relativo al tasso di soddisfazione dei clienti, superiore al 97% e indubbiamente notevole per un operatore attivo nel nostro Paese da meno di quattro anni.

La crescita, comunque, non si ferma all’Italia: il Gruppo Iliad è il sesto più grande operatore di telefonia mobile in Europa e ha registrato una crescita diffusa — per fatturato (7,5 miliardi di euro), numero di utenti e per EBITDAaL (in crescita del 51% a 2,95 miliardi di euro) — in tutti i mercati di riferimento, ovvero con Play in Polonia, Free in Francia e Iliad in Italia.

Iliad sul territorio italiano

Un fattore sul quale Iliad sta puntando molto fin dal suo arrivo nel nostro Paese è quello di rendere capillare la sua presenza sul territorio attraverso una varietà di soluzioni. Allo stato attuale conta oltre 3.500 punti vendita così composti: 25 Flagship Store, più di 1.200 iliad Corner (con anche le Simbox diffuse presso la GDO), oltre 2.000 iliad Express presso supermercati, grande distribuzione e book store e più di 350 iliad Point in edicole e tabaccherie.

