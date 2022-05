Si chiama Qualcomm Snapdragon X70 ed è il nuovo modem 5G di Qualcomm, annunciato ufficialmente in occasione dell’evento 5G Summit.

Questo nuovo modem si basa sul sistema modem-RF 5G di quinta generazione annunciato a febbraio al Mobile World Congress 2022 di Barcellona e sfrutta le potenzialità dell’intelligenza artificiale per garantire prestazioni da primo della classe, come velocità di download 5G fino a 10 Gigabit, elevata velocità anche in upload (fino a 3,5 Gbps), una bassa latenza, un’ampia copertura ed una notevole efficienza energetica.

In sostanza, Qualcomm Snapdragon X70 può essere considerato un modem capace di offrire una grande flessibilità agli operatori 5G, in modo da massimizzare le risorse dello spettro per la migliore esperienza possibile.

Qualcomm Snapdragon X70 punta sulla velocità

Ed ancora, tra le caratteristiche di questo modem troviamo Qualcomm 5G AI Suite, Qualcomm 5G Ultra-Low Latency Suite, Qualcomm 5G PowerSave Gen 3, il supporto mmWave standalone e l’aggregazione di carrier 4X sub-6 per ottenere prestazioni 5G mai viste.

Tra le novità di Qualcomm Snapdragon X70 spicca la tecnologia Smart Transmit 3.0, ossia un upgrade della funzione a livello di sistema concessa in licenza da Qualcomm Technology, che ora estende il supporto alla gestione della potenza di trasmissione WiFi e Bluetooth, garantendo prestazioni radio migliori grazie all’abilitazione della media in tempo reale delle trasmissioni 2G-5G, mmWave, WiFi e Bluetooth.

Inoltre questo modem dispone della prima connessione mmWave standalone al mondo con velocità di picco che superano gli 8 Gbps (velocità che, ovviamente, gli utenti non raggiungeranno nell’esperienza di tutti i giorni).

Stando a quanto reso noto dal colosso statunitense, le collaborazioni con i vari produttori di smartphone aventi ad oggetto Qualcomm Snapdragon X70 sono già state avviate e probabilmente il modem farà il suo esordio sul mercato a bordo dei primi telefoni entro la fine di quest’anno.

Al momento Qualcomm non ha fornito i dettagli relativi ai produttori che hanno già scelto tale modem per i loro smartphone e per saperne di più, pertanto, bisognerà avere pazienza.

