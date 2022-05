Geekmall ha lanciato in queste ore nuove promozioni targate Roborock, con sconti fino al 50% sugli aspirapolvere smart per la casa. Tra le offerte migliori abbiamo una coppia di robot aspirapolvere intelligenti, ossia Roborock Q7 Max e Roborock S7, e il Roborock Dyad senza fili: scopriamo maggiori dettagli.

Soluzioni di pulizia più intelligenti con le offerte Roborock di Geekmall

I prodotti Roborock in offerta sul sito Geekmall sono diversi, e tra questi spiccano Roborock Q7 Max, Roborock S7 e Roborock Dyad. I primi due sono robot aspirapolvere e lavapavimenti, mentre il terzo è un più “classico” aspirapolvere senza fili “manuale”.

Roborock Q7 Max mette a disposizione una potenza di aspirazione massima di 4200 Pa, con una pattumiera da 470 ml e un serbatoio per l’acqua da 350 ml. Il sistema PreciSense LiDAR è in grado di creare mappe degli ambienti e sfruttare una serie di funzionalità controllate tramite l’app per Android e iOS di Roborock.

Quest’ultima permette di vedere i percorsi esatti di pulizia e aspirazione, impostare programmi di pulizia, regolare il flusso d’acqua, le zone no-map, la parete virtuale e non solo. La mappatura 3D consente di avere una comprensione chiara del layout della casa, anche con la possibilità di aggiungere i mobili. Per i più piccoli è disponibile il blocco bambini, che evita che una semplice pressione del pulsante possa far partire il robot accidentalmente. La batteria da 5200 mAh agli ioni di litio di Q7 Max consente una pulizia non-stop fino a 3 ore.

Roborock S7 offre la navigazione PreciSense LiDAR appena citata, ma anche il lavaggio VibraRise, l’aspirazione HyperForce, mappe multilivello e il controllo vocale tramite Alexa, Google Home e Siri. La tecnologia VibraRise permette di strofinare fino a 3000 volte al minuto le superfici, garantendo una pulizia ancora più profonda ed efficace, mentre il sistema HyperForce raggiunge 2500 Pa di potenza di aspirazione.

Questo modello utilizza il primo sistema di sollevamento automatico: il panno si solleva automaticamente di 5 mm quando rileva la moquette o a lavaggio ultimato. Questo anche grazie al sistema di riconoscimento delle superfici a ultrasuoni.

Infine tra le promozioni spicca Roborock Dyad, un aspirapolvere senza fili con tecnologia brevettata DyadPower e rulli autopulenti per evitare le manutenzioni manuali. È in grado di riconoscere le macchie utilizzando un sistema di pulizia adattivo: aspira, strofina e asciuga, sciacquando i solidi e l’acqua sporca in un serbatoio da 620 ml, rilasciando automaticamente acqua pulita sul pavimento.

