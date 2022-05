Nei giorni scorsi Facebook ha iniziato ad informare i propri utenti della prossima rimozione di una serie di funzioni, rendendoli inoltre edotti delle opzioni a loro disposizione fino alla definitiva cancellazione di alcuni dati. Dal momento che le funzioni rimosse sono diverse e significative e che ci sono in ballo dati degli utenti, è bene fare chiarezza sulla situazione.

Facebook: quali funzioni verranno rimosse e quando

L’informativa agli utenti è arrivata attraverso una notifica all’interno del servizio, con particolare riferimento all’applicazione mobile, e la data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del prossimo 31 maggio 2022.

La notifica riporta testualmente che “A breve Amici nelle vicinanze, gli avvisi meteo, la cronologia delle posizioni e la localizzazione in background non saranno più disponibili”. In particolare, dopo la data del 31 maggio 2022 non saranno più disponibili le funzioni Amici nelle vicinanze e avvisi meteo. Il social network facente capo a Mark Zuckerberg prosegue precisando che “Le informazioni che hai condiviso e che sono state utilizzate per queste esperienze, tra cui la cronologia delle posizioni e la localizzazione in background, non verranno più raccolte dopo il giorno 31 maggio 2022, anche se le hai abilitate in precedenza”.

Dunque, per gli utenti che già in precedenza avessero provveduto a disattivare tali funzioni, e di conseguenza la raccolta di tali necessarie informazioni, non si pone alcuna questione; per tutti gli altri, vale a dire per tutti quelli che fino a questo momento abbbiano usufruito delle funzioni prossime ai saluti, consentendo così alla raccolta dei propri dati, ci sarà il cambiamento descritto: siccome le funzioni per le quali si erano rese necessarie non verranno più offerte da Facebook, informazioni sensibili come la cronologia delle posizioni e il rilevamento della posizione anche in background non verranno più raccolte dalla piattaforma ora sotto l’ala di Meta.

O meglio, non verranno più raccolte a tale scopo, sì, perché subito sotto, nell’avviso di Facebook, viene precisato che la piattaforma “continuerà comunque a raccogliere informazioni sulla posizione per altre esperienze, come descritto nella nostra Normativa sui dati” (se siete curiosi di leggerla — e dovreste —, la trovate a questo link).

Opzioni a disposizione degli utenti prima della cancellazione dei dati

L’avviso di Facebook contiene anche altre informazioni importanti, compresa la lista delle opzioni che vengono offerte agli utenti in vista dell’entrata in vigore della modifica descritta.

Prima di tutto, il social network chiarisce che gli utenti hanno la possibilità di accedere alla propria cronologia delle posizioni e che tale cronologia rimarrà disponibile al download fino alla data del 1 agosto 2022. Per scaricarla, occorre recarsi in Accedi alle tue informazioni. In seguito alla data indicata, “tutte le informazioni sulla cronologia delle posizioni o sulla localizzazione in background che hai condiviso in precedenza verranno eliminate”. Dunque, avete ancora qualche mese di tempo — se ci tenete — per salvare tali dati dalla definitiva cancellazione.

Per quanto riguarda poi le opzioni che Facebook mette a disposizione dei propri utenti, ce ne sono diverse. Eccole tutte:

Aggiornare le proprie impostazioni sulla posizione : questa è l’opzione da scegliere ove si desideri interrompere fin da subito la condivisione della cronologia delle posizioni e/o della localizzazione in background. Facebook ci tiene a ricordare che tali impostazioni saranno disabilitate e non potranno più essere visualizzate o aggiornate dopo il 31 maggio 2022.

: questa è l’opzione da scegliere ove si desideri interrompere fin da subito la condivisione della cronologia delle posizioni e/o della localizzazione in background. Facebook ci tiene a ricordare che tali impostazioni saranno disabilitate e non potranno più essere visualizzate o aggiornate dopo il 31 maggio 2022. Accedere alle proprie informazioni : in questo modo è possibile visualizzare le proprie informazioni raccolte da Facebook e provvedere alla loro eliminazione. Anche in questo caso è possibile muoversi in anticipo manualmente, in caso contrario le informazioni verranno ugualmente cancellate dopo l’1 agosto 2022.

: in questo modo è possibile visualizzare le proprie informazioni raccolte da Facebook e provvedere alla loro eliminazione. Anche in questo caso è possibile muoversi in anticipo manualmente, in caso contrario le informazioni verranno ugualmente cancellate dopo l’1 agosto 2022. Scaricare le proprie informazioni : oltre ad eliminarle, è possibile ottenere — prima del 1 agosto 2022 — una copia delle informazioni raccolte da Facebook.

: oltre ad eliminarle, è possibile ottenere — prima del 1 agosto 2022 — una copia delle informazioni raccolte da Facebook. Non eseguire alcuna azione: gli utenti che non faranno nulla, vedranno le informazioni raccolte eliminate automaticamente dopo le date indicate.

La versione più recente dell’app di Facebook per Android è scaricabile dal Google Play Store cliccando sul badge sottostante.

Leggi anche: Meta è al lavoro su quattro nuovi visori e chiude la sezione Podcast di Facebook