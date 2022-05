Gli appassionati Android in queste settimane non hanno il tempo di annoiarsi e ciò in quanto il team di sviluppatori di Google continua a darci spunti su ciò che potremo attenderci nei prossimi mesi quando Android 13, la prossima attesa versione del sistema operativo mobile del colosso di Mountain View, sarà finalmente disponibile per tutti.

E considerando che la prossima settimana è in programma l’edizione 2022 di Google I/O, ci attendono giornate ancora più ricche di novità e anticipazioni sui vari progetti a cui il team di Google sta lavorando.

Android 13 arriva anche su Android TV

Nelle scorse ore il colosso di Mountain View ha deciso di consentire agli sviluppatori di dare una sbirciata alle novità in arrivo su Android TV con il rilascio della prima versione beta di Android 13 per tale piattaforma.

Ancora una volta è Mishaal Rahman a fornirci su Twitter qualche interessante anticipazione. Lo sviluppatore ha pubblicato il seguente screenshot, catturato su un box ADT-3:

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, con Android 13 non dovrebbero essere introdotte delle rivoluzioni sulla piattaforma Android TV ma soltanto un miglioramento complessivo dell’esperienza generale offerta agli utenti, dando così seguito ad un processo evolutivo che va avanti ormai da un po’ di tempo.

Tra le novità, per esempio, vi dovrebbe essere il miglioramento della modalità Picture-in-Picture (o PiP) con il supporto di diverse proporzioni, funzionalità che con la prima beta di Android 13 per Android TV non è stata ancora abilitata.

Ed ancora, un’altra novità dovrebbe essere rappresentata da un miglioramento della gestione dell’autonomia in standby ma anche in questo caso il team di sviluppatori di Google ha deciso di non abilitarla.

In sostanza, per provare le novità studiate da Google per Android TV bisognerà avere ancora pazienza e la speranza è che in occasione di Google I/O 2022 il colosso di Mountain View fornisca ulteriori dettagli. Staremo a vedere.