La scorsa settimana dalla Cina sono arrivate le prime informazioni e un paio di immagini di Motorola Moto G82 5G, smartphone di fascia media che il produttore si prepara a lanciare sul mercato.

Nelle ultime ore in Rete sono state pubblicate due nuove immagini che ci permettono di scoprire quello che dovrebbe essere il design di tale device (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità), il cui nome in codice pare sia Rhode 5G+.

Motorola Moto G82 5G si mostra in alcune immagini

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, Motorola Moto G82 5G sarà uno smartphone di fascia media e la sua presunta scheda tecnica ce lo conferma.

Il nuovo telefono di Motorola, infatti, dovrebbe vantare un display pOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz e densità di 402 ppi (dovrebbe coprire l’88% della superficie frontale) e dovrebbe essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 695 5G (con due core a 2.2 GHz e sei core a 1.7 GHz).

Per quanto riguarda il comparto memorie, Motorola Moto G82 5G dovrebbe essere commercializzato in almeno tre versioni con 4 GB, 6 GB e 8 GB di RAM LPDDR4x, in tutti i casi con 128 GB di memoria di archiviazione.

Passando al settore fotocamere, frontalmente il nuovo smartphone di Motorola dovrebbe poter fare affidamento su un sensore da 16 megapixel mentre sulla parte posteriore dovrebbe trovare spazio una tripla fotocamera con un sensore primario da 50 megapixel stabilizzato otticamente, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e da un sensore da 2 megapixel per il calcolo della profondità.

Tra le altre caratteristiche del device non dovrebbero mancare una scocca con certificazione IP52, un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nel tasto di accensione e spegnimento, un ingresso jack audio da 3,5 mm, una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 W e Android 12.

Restiamo in attesa di scoprire quando lo smartphone sarà lanciato, in quali mercati sarà disponibile e, soprattutto, a quale prezzo.

