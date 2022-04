A seguito del rilascio della beta 1 di Android 13, il team di sviluppo di Android ha rilasciato la prima Developer Preview della funzionalità Privacy Sandbox per Android, fornendo agli sviluppatori il primo approccio al runtime del Software Development Kit (SDK) e agli API Topics.

Si tratta di una versione di anteprima con alcune funzionalità non ancora del tutto complete e che potranno subire delle modifiche prima del lancio definitivo.

Privacy Sandbox: la prima developer preview arriva su Android

Dopo il recente annuncio della piattaforma Privacy Sandbox per Android, seguita dall’avvio della fase di test su Google Chrome, la prima Developer Preview di Privacy Sandbox arriva sul sistema operativo Android.

Privacy Sandbox riflette il secondo tentativo di Google nel cercare di eliminare gradualmente i cookie di terze parti dal browser, dopo il fallimento di FLoC (Federated Learning of Cohorts), con l’intento di provare a risolvere il problema che lega la tutela della privacy degli utenti e la necessità di profilazione dei dati da parte delle aziende.

Le novità dell’anteprima per gli sviluppatori

In aggiunta al rilascio della recente beta 1 di Android 13 (trovate tutte le novità in questo articolo), la Developer Preview di Privacy Sandbox fornisce agli sviluppatori le API e i servizi aggiuntivi della piattaforma, che includono il Software Development Kit (SDK), le immagini di sistema, l’emulatore e la documentazione per gli sviluppatori che, nello specifico, avranno acceso a:

Le immagini di sistema per l’SDK di Android e l’emulatore a 64-bit di Android che includono le API della piattaforma.

Immagini di sistema per i vari smartphone di casa Google, dal Pixel 4 agli ultimi Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

Le guide per gli sviluppatori per il runtime SDK e gli API Topics.

Codici dimostrativi per l’utilizzo

I riferimenti per le API di Privacy Sandbox

Una volta impostato l’ambiente di sviluppo, gli utenti che decideranno di provare la funzionalità, potranno prendere in considerazione di provare tutte le novità introdotte. Nei prossimi mesi il team di sviluppo aggiornerà la Developer Preview della piattaforma Privacy Sandbox, introducendo miglioramenti a vari aspetti.

Per maggiori informazioni, vi rimandiamo al post ufficiale sul blog degli sviluppatori di Android e alla pagina dedicata, presente sul sito ufficiale degli sviluppatori di Privacy Sandbox.

