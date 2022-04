Torna il Flash Weekend Samsung: sconti fino al 15% su Z Fold3, Z Flip3 e altri

Nella giornata di oggi, venerdì 29 aprile 2022, Samsung ha rilanciato l’apprezzata iniziativa promozionale Flash Weekend, valida soltanto sullo store online del produttore sudcoreano e applicabile a tantissimi prodotti delle categorie più disparate. Oltre agli immancabili smartphone, infatti, le offerte coinvolgono anche smart TV, elettrodomestici e monitor a marchio Samsung.

Pur non trattandosi di una promozione inedita, questa nuova edizione è resa particolarmente interessante da due fattori non di poco conto: l’entità degli sconti previsti e il calibro dei modelli coinvolti. Partiamo da un breve riepilogo delle informazioni essenziali dell’iniziativa: il Flash Weekend dello store Samsung ha preso il via quest’oggi e si concluderà alle ore 23.59 di lunedì 2 maggio 2022. Per quanto riguarda la misura degli sconti praticati, è possibile utilizzare il codice sconto SAMSUNGFLASH direttamente nel carrello per ottenere il 15% di sconto extra sui soli articoli della categoria Mobile e il 10% di sconto extra su tantissimi altri prodotti.

Offerte Flash Weekend di Samsung (dal 29 aprile al 2 maggio 2022)

Fatte queste necessarie premesse, andiamo ora a scoprire alcuni dei prodotti sui quali è possibile sfruttare il codice sconto SAMSUNGFLASH per ottenere lo sconto extra menzionato. In queste sede, naturalmente, daremo priorità agli smartphone del brand. Ecco alcuni esempi (tutti i prezzi riportati sono già comprensivi dello sconto del 15%):

Queste e tutte le altre offerte della categoria Mobile attualmente disponibili sullo store Samsung sono disponibili al link sottostante:

Offete Flash Weekend e altre offerte mobile Samsung.com

Non va dimenticato che su molti degli articoli elencati, dunque anche quelli in sconto, il produttore sudcoreano prevede la possibilità di pagamento rateizzato in 20 mesi, mentre su tanti altri, in alternativa all’acquisto, è disponibile l’opzione di noleggio.

Messa da parte la categoria Mobile, la misura dello sconto applicato alle altre, vale a dire Smart TV, elettrodomestici e informatica, scende al 10%. Non varia, invece, la durata del Samsung Flash Weekend. Le offerte relative ai prodotti di queste altre categorie sono accessibili cliccando sui link sottostanti:

Per maggiori dettagli, per tutte le offerte dell’iniziativa promozionale in argomento e per tutte le altre offerte attualmente disponibili sullo store online si Samsung, potete fare riferimento la pagina linkata di seguito:

Offerte Samsung Flash Weekend online (dal 29 aprile al 2 maggio 2022)