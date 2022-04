Così come previsto, nelle scorse ore Huawei ha presentato ufficialmente in Cina il suo nuovo atteso smartphone pieghevole: stiamo parlando di Huawei Mate Xs 2.

Si tratta di un device che presenta un design che ricorda quello del suo predecessore (lanciato nel 2020) e una scheda tecnica “aggiornata”, forte del processore Qualcomm Snapdragon 888 (in versione 4G), tanto da essere probabilmente il modello pieghevole di Huawei più interessante tra quelli lanciati dall’azienda fino ad oggi.

La scheda tecnica di Huawei Mate Xs 2

Huawei Mate Xs 2 sarà commercializzato anche in una speciale versione, chiamata Collector’s Edition, che potrà contare su 12 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione.

Queste sono le principali caratteristiche del nuovo smartphone pieghevole di Huawei:

processore Qualcomm Snapdragon 888 4G con GPU Adreno 660

display OLED da 6,5 pollici con risoluzione (2.480 x 1.176 pixel) e refresh rate a 120 Hz da chiuso

display OLED da 7,8 pollici con risoluzione (2.480 x 2.200 pixel) e refresh rate a 120 Hz da aperto

8 GB o 12 GB di RAM

256 GB o 512 GB di memoria di archiviazione

fotocamera frontale da 10,7 megapixel (f/2.2)

tripla fotocamera posteriore, con sensore primario da 50 megapixel (f/1.8), sensore ultra grandangolare da 13 megapixel (f/2.2) e teleobiettivo da 8 megapixel (f2.4)

Bluetooth 5.2, NFC, GPS/AGPS/GLONASS/Beidou/GALILEO/QZSS/NavIC

porta USB Type-C 3.1

batteria da 4.600 mAh o 4.880 mAh (Collector’s Edition) con supporto alla ricarica rapida a 66 W

HarmonyOS 2

dimensioni da aperto (156,5 x 139,3 x 5,4 mm) e da chiuso (156,5 x 75,5 x 11,1 mm)

peso: 255 grammi

Ovviamente l’aspetto più interessante di questo nuovo smartphone di Huawei è rappresentato dal suo display pieghevole, capace di garantire agli utenti una certa comodità di utilizzo a una mano (quando è chiuso) o tutti i vantaggi di uno schermo paragonabile a quello di un piccolo tablet (quando è aperto), in entrambi i casi con una frequenza di aggiornamento elevata.

Da notare, inoltre, lo spessore ridotto ad appena 5,4 mm quando lo smartphone è aperto, caratteristica che dovrebbe rendere piuttosto piacevole l’interazione con il device.

Prezzo e disponibilità

Al momento Huawei Mate Xs 2 è disponibile soltanto in Cina ad un prezzo di partenza di 9.999 yuan (pari al cambio a circa 1.435 euro). Non vi sono informazioni su una possibile commercializzazione dello smartphone in Europa ma ci auguriamo di avere presto dettagli al riguardo da Huawei.