Huawei si prepara al lancio di un nuovo smartphone con display pieghevole che andrà ad ampliare la gamma di dispositivi della casa cinese nel corso delle prossime settimane. Il progetto in questione è il nuovo Huawei Mate Xs 2 ed è stato appena confermato ufficialmente da Huawei che ha anticipato la data di presentazione del nuovo dispositivo. Sul nuovo smartphone ci sono pochissimi dettagli (Huawei per ora non ha fatto trapelare praticamente nulla sul dispositivo). Il Mate Xs 2 si prepara ad ampliare la gamma di smartphone pieghevoli della casa cinese affiancandosi al recente Huawei P50 Pocket. Vediamo i dettagli completi sul nuovo progetto.

Huawei Mate Xs 2 sta arrivando: ufficializzata la data di presentazione

Huawei ha appena confermato il debutto imminente del nuovo Huawei Mate Xs 2. Il prossimo smartphone con display pieghevole della casa cinese è stato anticipato da un teaser ufficiale, allegato di seguito, che ci conferma anche la data di presentazione. Il nuovo Mate Xs 2 sarà svelato ufficialmente il prossimo 28 aprile (per la Cina) ed arriverà sul mercato, probabilmente, nel corso del mese di maggio.

Al momento, non ci sono informazioni precise in merito ad una commercializzazione internazionale del nuovo dispositivo. Huawei, per ora, probabilmente si concentrerà sul mercato interno anche se in futuro il nuovo dispositivo con display flessibile potrebbe ritagliarsi il suo spazio anche sul mercato globale. L’evento di presentazione del prossimo 28 aprile ci chiarirà vari aspetti sul nuovo progetto.

I primi render non ufficiali del futuro Huawei Mate Xs 2

A breve distanza dall’annuncio della presentazione ufficiale da parte di Huawei, su Weibo sono apparsi i primi render, non ufficiali e in bassa definizione, del nuovo smartphone. Il render potrebbe aver anticipato quello che sarà il design del nuovo pieghevole. Da notare che l’immagine ci conferma la presenza di un foro per la fotocamera anteriore. Il secondo render, inoltre, ci mostra lo smartphone in tre diverse colorazioni. Nei prossimi giorni scopriremo se questi render ci hanno davvero anticipato il design del nuovo pieghevole di Huawei.

Una scheda tecnica tutta da scoprire

Il nuovo Huawei Mate Xs 2 sarà l’erede del Mate Xs, smartphone dotato di chip Kirin 990 e display pieghevole da 8 pollici che Huawei presentò nella prima metà del 2020. Negli ultimi due anni, il settore smartphone è cambiato profondamente ed anche le attività di Huawei si sono dovute adattare al nuovo contesto ed all’impossibilità di accedere ai servizi Google. Il Huawei Mate Xs 2 potrebbe presentare pochi punti di contatto con il suo predecessore, caratterizzandosi come un nuovo inizio per la serie.

Per il momento, inoltre, le specifiche tecniche del nuovo Huawei Mate Xs 2 sono tutte da scoprire. Huawei, infatti, non ha fatto trapelare alcun dettaglio in merito al progetto. Lo smartphone potrebbe contare sul SoC Kirin 9000 4G supportato da un’adeguata dotazione di RAM e storage. Il display pieghevole potrebbe presentare una diagonale di circa 8 pollici. La stessa fonte che ha diffuso i render riportati nel paragrafo precedente, inoltre, ha anticipato anche la presenza di una batteria da 4.800 mAh con supporto alla ricarica rapida da 66 W. Confermato anche il supporto Wi-Fi 6.

Maggiori dettagli sul nuovo Mate Xs 2 arriveranno nei prossimi giorni. L’appuntamento con la presentazione ufficiale è fissato, come detto, per il 28 aprile.

In copertina Huawei P50 Pocket