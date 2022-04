Notica è un’applicazione semplice ed efficace che offre la possibilità di salvare un link nella sezione delle notifiche dello smartphone.

L’app rende l’operazione più semplice rispetto a creare un promemoria, in quanto la notifica è più immediata da gestire.

L’app Notica consente di aggiungere collegamenti direttamente nell’area notifiche

Ad esempio, se si intende guardare in un secondo momento un determinato video di YouTube basta toccare il pulsante di condivisione per quel video e selezionare l’app notica nell’elenco che appare.

A questo punto l’app mostrerà il collegamento condiviso in una finestra e con uno swipe verso l’alto verrà creata una notifica con il link al video di YouTube per ricordarsi di guardarlo. Quando non sarà più necessaria, la notifica potrà essere rimossa come quelle generare da qualsiasi altra app.

Previous Next Fullscreen La versione Plus di Notica permette anche di appuntare e schedulare le notifiche per una gestione più smart dei link. Notica è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app opzionali, tuttavia è supportata da annunci pubblicitari. Notica Plus costa 2,09 euro una tantum e non contiene annunci. A seguire trovate i badge per rintracciare l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 4.1 o versioni successive. Notica

Notica Plus

