La Giornata della Terra 2022 è vicina e per l’occasione Samsung ha deciso di lanciare nuovi accessori sostenibili per Galaxy S21 e la serie Watch4, realizzati in collaborazione con l’artista e designer Sean Wotherspoon. Più precisamente si tratta di tre nuove cover e di tre cinturini inediti: andiamo a scoprirli insieme.

Nuove cover e nuovi cinturini sostenibili per Samsung Galaxy S21 e la serie Watch4

Samsung Galaxy x Sean Wotherspoon Sustainable Accessories Collection: così si chiama la nuova linea di accessori sostenibili in edizione limitata del produttore sud-coreano, realizzata in collaborazione con l’artista e designer statunitense. Curiosamente sembra che sarà disponibile solo per Samsung Galaxy S21 e per gli smartwatch Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic.

Si tratta di tre cover per Galaxy S21 e di tre nuovi cinturini per la serie Galaxy Watch4, tutti molto colorati e vivaci come potete vedere nelle immagini qui sotto. Le nuove custodie sono costruite con materiali completamente biodegradabili, mentre i cinturini possono essere facilmente riciclati.

Gli accessori in edizione limitata saranno disponibili all’acquisto sul sito ufficiale Samsung da domani, anche se quasi certamente solo negli Stati Uniti. I prezzi non sono per tutti: parliamo infatti di 49,99 dollari sia per le cover sia per i cinturini. Se non volete spendere così tanto, ma volete dare un nuovo tocco di stile al vostro smartwatch Galaxy, potete sempre scaricare le watch face per la Giornata della Terra, già disponibili sul Google Play Store seguendo il badge qui sotto.

