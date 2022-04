Con la versione Developer Preview 2 di Android 13 il team di sviluppatori di Google ci ha dato una sorta di primo assaggio di una scorciatoia dedicata a sicurezza e privacy nelle Impostazioni rapide che unisce fotocamera, microfono e posizione in un unico spazio condiviso.

Nelle scorse ore Mishal Rahman ha pubblicato su Twitter due screenshot che ci offrono un’anteprima di una nuova funzionalità a cui il colosso di Mountain View sta lavorando (e che ancora non è completamente operativa) con l’obiettivo di combinare le impostazioni relative alla sicurezza e quelle che riguardano la privacy in una sola pagina chiamata “Sicurezza e Privacy”.

Scovata un’altra novità in arrivo con Android 13

Questa non sarebbe la prima volta che il team di sviluppatori di Google combina due sottomenu simili in uno solo per risparmiare spazio, anche se sarebbe la prima modifica importante all’elenco delle impostazioni in Android 13.

Stando a quanto è possibile apprendere dalle immagini pubblicate da Rahman, questa sezione mostra in modo principale le inofrmazioni relative al menu della sicurezza attuale di Android 12: in alto viene visualizzata l’opzione per il controllo relativo alla sicurezza del dispositivo e a seguire trovano spazio le opzioni per la sicurezza delle app, Trova il mio dispositivo, gli aggiornamenti di sicurezza e gli update di sistema di Google Play.

Da queste immagini non è visualizzabile un’opzione per aprire direttamente la sezione dedicata alla Privacy ma probabilmente la relativa voce è elencata più in basso.

Dato che al momento questo menu aggiornato non è pienamente operativo, è possibile che il team di sviluppatori apporti ulteriori modifiche che potrebbero avvicinare la sezione dedicata alla privacy alla parte superiore della pagina.

Probabilmente già nel corso delle prossime settimane emergeranno ulteriori dettagli anche se forse ci sarà da avere pazienza sino al Google I/O 2022, in programma nel mese di maggio.

