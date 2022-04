Nuova iniziativa promozionale da parte di Amazon, che prevede un buono regalo da 5 euro per alcuni utenti selezionati. Questa volta si tratta di una promozione pensata per incentivare l’utilizzo di Amazon Music Free, il servizio gratuito per l’ascolto musicale: vediamo come fare per ottenere lo sconto.

Amazon regala un buono da 5 euro con Amazon Music Free

Come forse già sapete, Amazon offre principalmente tre diverse tipologie di abbonamento per ascoltare la musica. Si parte da Amazon Music Free e si arriva ad Amazon Music Unlimited passando da Amazon Music Prime:

Amazon Music Free : completamente gratuito, offre la possibilità di ascoltare le migliori playlist e migliaia di Stazioni

: completamente gratuito, offre la possibilità di ascoltare le migliori playlist e migliaia di Stazioni Amazon Music Prime: per gli iscritti ad Amazon Prime, ma senza costi aggiuntivi; offre l’ascolto di 2 milioni di brani in SD senza limitazioni, migliaia di playlist e lo streaming personalizzato con le Stazioni

Amazon Music Unlimited: servizio in abbonamento al costo di 9,99 euro al mese; offre tutti i vantaggi del precedente, ma si spinge fino a 90 milioni di brani in HD o Ultra HD

Come fare per ottenere il buono regalo da 5 euro? Gli utenti selezionati che sono stati raggiunti (o che lo saranno in questi giorni) dall’apposita email potranno riceverlo semplicemente ascoltando almeno un brano con il servizio Amazon Music Free entro l’11 giugno 2022. Il buono sarà inviato entro 5 giorni dall’ascolto e sarà utilizzabile per il successivo ordine eseguito sul sito con una spesa di almeno 20 euro (spese di spedizione e costi accessori esclusi).

Il codice promozionale inviato da Amazon potrà essere sfruttato entro 30 giorni dalla ricezione per qualsiasi prodotto venduto e spedito da Amazon stessa che raggiunga la suddetta cifra, fatta eccezione per i Warehouse Deals, dispositivi Kindle, Echo e Fire, contenuti digitali, libri, altri buoni regalo, alcolici e articoli per bambini.

L’offerta risulta applicabile solo ai clienti Amazon che sono stati invitati per email o che hanno visualizzato comunicazioni relative sul sito. Per scoprire se siete idonei a ricevere i 5 euro non vi resta che andare a controllare la vostra casella di posta o sul sito Amazon.it. Siete tra i fortunati?

