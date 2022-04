L’applicazione di Spotify per dispositivi Android ha iniziato a manifestare degli strani comportamenti in seguito all’installazione dell’ultimo aggiornamento e diversi utenti se ne stanno lamentando sui forum. Il problema è stato riconosciuto dal servizio di streaming di musica e podcast, che ha promesso una soluzione in tempi rapidi.

Questa cattiva notizia per gli utenti Android di Spotify — pare che i bug si presentino soprattutto su dispositivi a marchio Samsung — arriva dopo che ieri vi avevamo segnalato la trasformazione di Spotify Greenroom in Spotify Live e il suo approdo anche all’interno dell’app principale del servizio.

Spotify per Android: l’aggiornamento ha portato bug

Basta farsi un giro sul Google Play Store per scoprire come l’ultimo aggiornamento dell’app di Spotify per Android rechi la data del 7 aprile 2022. Ebbene, nell’ultima settimana, in seguito al rilascio di tale update, hanno iniziato a moltiplicarsi le segnalazioni di bug da parte degli utenti, con particolare riferimento ad interruzioni della riproduzione e alla mancata corretta visualizzazione dei controlli multimediali.

Le segnalazioni sono arrivate sia sul forum ufficiale di Spotify che su Reddit. Un utente, ad esempio, ha segnalato la chiusura anomala dell’app e la mancata comparsa dei controlli di riproduzione nella tendina delle notifiche. Un altro ha chiesto informazioni su un eventuale fix per il problema con la barra Now Playing (Stai ascoltando). A proposito di questa, alcuni utenti l’hanno vista sparire del tutto durante la riproduzione di contenuti, ritrovandosi così — per via della contestuale scomparsa dei controlli nella tendina delle notifiche — nell’impossibilità di utilizzare i relativi controlli e persino di interrompere la riproduzione (a meno di non forzare la chiusura dell’app dalle Impostazioni), anche in situazioni in cui di norma ciò avviene automaticamente, ad esempio durante la riproduzione di video su YouTube.

Sul proprio forum ufficiale, Spotify ha fatto sapere ai propri utenti di aver preso visione delle segnalazioni, invitandoli ad attivare gli aggiornamenti automatici dell’app. Insomma, il fix dedicato dovrebbe essere in arrivo.

Quando il fix verrà rilasciato, potrete scaricarlo dal Google Play Store tramite il badge sottostante.

