Nel 2020 Google ha annunciato che avrebbe richiesto a tutte le app pubblicate nel Google Play Store di utilizzare il suo sistema di fatturazione ma in seguito ha deciso di posticipare tale novità a questo mese.

Ebbene, il colosso di Mountain View a breve consentirà alle applicazioni Android di continuare a utilizzare il loro sistema di pagamento a condizione che gli utenti abbiano allo stesso tempo la possibilità di optare per la fatturazione sul Google Play Store e sarà Spotify il primo partner di tale importante novità, chiamata “User Choice Billing“.

Come cambieranno i pagamenti nel Google Play Store

Nell’annunciare la partnership stretta con Spotify, il team di Google precisa che si tratta di un progetto pilota che consentirà a un piccolo numero di sviluppatori partecipanti di offrire un’opzione di pagamento aggiuntiva oltre al sistema di fatturazione di Google Play ed è progettato per aiutare Google a esplorare i vari modi possibili per proporre questa scelta agli utenti.

In futuro, gli utenti dell’applicazione Android di Spotify vedranno la fatturazione di Google Play come un’opzione in-app insieme al sistema di pagamento esistente del colosso dello streaming musicale.

Il colosso di Mountain View ritiene che gli utenti Android che si affidano al Google Play Store per l’acquisto delle app desiderate devono avere la possibilità di sfruttare la piattaforma anche per quanto riguarda i pagamenti in-app o i relativi abbonamenti (potranno gestirli andando sul proprio profilo all’interno del Play Store e quindi accedendo alla sezione Pagamenti e Abbonamenti e selezionando la voce Abbonamenti).

Il team di Spotify ci ha tenuto a precisare che potrà continuare a interagire liberamente con gli utenti relativamente all’abbonamento Premium, potendo applicare sconti, lanciare promozioni e offrire agli utenti free la possibilità di divenire Premium direttamente all’interno dell’app.

Al momento Spotify e Google sono al lavoro per rendere effettivo il nuovo sistema User Choice Billing e la sua disponibilità per tutti gli utenti è in programma per la seconda metà del 2022. Staremo a vedere.